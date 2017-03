Ostatní - Přestupové spekulace: Arsenal si vyhlédl náhradu za rebely, United jako první nepochodil ve snaze získat útočný skvost

© as.com - Arda Turan

Dnes 12:46 - Letní přestupní termín je ještě hodně daleko. Ovšem už nyní je fotbalový bulvár plný zaručených spekulací, které by se za pár měsíců mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Vitolo v hledáčku Barcelony FCB

Vedení Barcelony usilovně pracuje na skladbě kádru pro nadcházející sezónu. Jedním z hráčů, kterého si vyhlédla do týmu, je krajní útočník Sevilly Vitolo. Ten má sice na stadionu Sáncheze-Pizjuána smlouvu do roku 2020 a výkupní klauzuli nastavenu na 40 milionů eur, nicméně dle spekulací médií by mohl přestoupit za 30 milionů eur. (zdroj: Marca)

Skončí Hart v Liverpoolu? MC

Brankář Joe Hart letos hostuje z Manchesteru City v italském Turíně, nicméně nezdá se pravděpodobné, že by sem natrvalo přestoupil před novou sezónou. Podle někdejší legendy Arsenalu je spíš pravděpodobnější jeho návrat do Anglie. „Vidím jeho návrat do Anglie. Možná ne do top klubu, jakými jsou Chelsea, United nebo Tottenham, ale Liverpool by pro něj mohl být dobrý,“ uvedl Ray Parlour. (zdroj: Squawka)

Vrátí se Deulofeu na Camp Nou? FCB

Velký talent, který měl zářit v dresu azulgranas, Gerard Deulofeu, se postupně vytrácel, až se ho rozhodli Katalánci prodat do Evertonu. Ten ho posléze poslal do Milána, kde se mu ale začalo dařit a Barcelona přemýšlí, že by na hráče uplatnila opci ve výši 12 milionů eur, jíž vlastní. (zdroj. Marca)

Arsenal nabízí za Ardu 25 milionů FCB, ARS

Londýnský Arsenal se ještě nedohodl na nových smlouvách pro Mesuta Özila a Alexise Sáncheze a má neblahý dojem, že o ně asi přijde. Proto se začíná management zajímat o hráče, kteří by je mohli nahradit. Jedním z nich je i Arda Turan z Barcelony, za nějž jsou Gunners údajně připraveni zaplatit 25 milionů liber. (zdroj: The Sun)

Nabídka United za Mbappého byla zamítnuta MU

Manchester United se prý jako vůbec první odvážil předložit vedení Monaka formální nabídku za velmi talentovaného útočníka Kyliana Mbappého, jemuž je teprve 18 let a v nejvyšší francouzské soutěži skóroval již dvanáctkrát. United nepochodili s částkou 80 milionů eur. Některé bulvární zdroje dokonce tvrdí, že Monako bude považovat téměř 150 milionů eur. (zdroj: The Times)

Chelsea vyslala skauty sledovat Rüdigera CHE

Chelsea má velký zájem o obránce AS Roma Antonia Rüdigera. Proto vyslala na včerejší zápas mezi Anglií a Německem skauty, kteří ho budou sledovat. Cena hráče, který je v Itálii nespokojen i kvůli projevům rasové nesnášenlivosti, by se měla pohybovat kolem 30 milionů liber. (zdroj: The Sun)

Liverpool a Real Madrid mají zájem o francouzského obránce RMA, ATM

Theo Hernández je 19letý levý bek, který letos hostuje z Atlética Madrid v Alavésu. V jeho dresu ale předvádí úchvatné výkony, všechny pohltil svojí rychlostí. Ostatně i skauty Realu Madrid a Liverpoolu, klubů, které by ho rády viděly ve svých řadách od nové sezóny. Jenže Real má jeho získání stížené nejen tím, že Atlético je úhlavní nepřítel, ale i proto, že Liverpool nabízí třikrát lepší plat pro hráče. (zdroj: Mirror)

Lacazette v agendě Citizens MC

Útočník Lyonu Alexandre Lacazette měl být údajně dávno dohodnutý s Atléticem Madrid na přestupu. Prý se byl dokonce mrknout v tréninkovém centru klubu. Jenže jeho agent toto popřel a podle francouzských novinářů je střelec Lyonu blíže Manchesteru City, který za něj nabízí 60 milionů liber. (zdroj: Sport Witness)

Mourinha zajímá obránce Tottenhamu MU, TOTT

José Mourinho má sice na postech stoperů Baillyho, Jonese, Roja, Smallinga či Blinda, nicméně neustále se poohlíží po dalších možných hráčích, kteří by vylepšili defenzivu. Třeba Toby Alderweireld, 28letý belgický fotbalista, který působí v Tottenhamu, kde má i smlouvu do roku 2020. Mou sice má o Tobyho zájem, ale určitě neobětuje 25 milionů liber, jež figurují v hráčově výkupní klauzuli. (zdroj: Yahoo Football)

Sandro - předmět soupeření mezi Realem a Chelsea CHE, RMA

Italský deník Gazzetta dello Sport uvedl, že o levého obránce Alexe Sandra, jehož kupoval Juventus z Porta v roce 2015 za 26 milionů eur, je zájem především v Chelsea a madridském Realu, kteří za něj údajně nabízí 45 milionů eur. Hráč má s klubem kontrakt do roku 2020. (zdroj: Daily Express)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz