Ostatní - Přestupové spekulace: Přemluví legenda Lukakua? Barca má náhradu za Iniestu, Real se nevzdává vytouženého brankáře

Dnes 13:48 - Letní přestupní termín je ještě hodně daleko. Ovšem už nyní je fotbalový bulvár plný zaručených spekulací, které by se za pár měsíců mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Barcelona má náhradu za Iniestu

Podle deníku Mundo Deportivo je Barcelona připravena přivést v létě na Camp Nou náhradu za Andrése Iniestu. Měl by se jí stát buď Phillipe Coutinho z Liverpoolu nebo Marco Verratti z Paris SG. Ovšem v případě, že by k přestupu skutečně došlo, musela by Barcelona zalovit hodně hluboko v pokladně klubu. (zdroj: Mundo Deportivo)

Chelsea a City učinili nabídku za Comana

Hráči Bayernu Kingsley Comanovi letos skončí dvouleté hostování v bavorském klubu a jeho kouč Carlo Ancelotti vyjádřil přání získat tohoto kmenového hráče Juventusu za 18 milionů liber. Jenže celky z Premier League Chelsea a Manchester City nabízejí italskému klubu víc jak dvojnásobek této sumy - 43 milionů liber. Kde nakonec Coman skončí? (zdroj: The Sun)

Přemluví legenda Lukakua

Londýnská Chelsea by ráda získala pro novou sezónu útočníka Romelua Luakua, kterého před třemi lety prodala do Evertonu za 28 milionů liber. Ani hráč by se „nedokončené práci“ na Stamford Bridge úplně nebránil a rád by si vyzkoušel zápasy v Lize mistrů. Velkou váhu při jeho rozhodování nakonec může mít jeho velký kamarád a bývalý hráč Blues Didier Drogba, který by ho mohl k návratu do klubu přemluvit. (zdroj: Mirror)

Guardiola chce vyfouknout Liverpoolu záložníka

Liverpool má velký zájem o 21letého záložníka Mahmouda Dahouda z Borussie Mönchengladbach. Jürgen Klopp tohoto syrského rodáka zná velmi dobře z Bundesligy. Nicméně podle informací je o něj zájem i v Manchesteru City a Pep Guardiola má údajně náskok. Dahoud by mohl být v létě k mání za 10 milionů liber, což je klauzule v jeho kontraktu. (zdroj: Bild)

Ibrahimović a Neapol? Ani náhodou

Agent Zlatana Ibrahimoviće Mino Raiola vyloučil variantu, podle níž by se mohl útočník Manchesteru United Zlatan Ibrahimović vrátit zpět do italské Serie A, kde o něj měla mít zájem Neapol. „Neapol není součástí našich plánů do budoucnosti. V životě se může změnit téměř všechno, ale myslím si, že tohle je vyloučeno. Nikdy jsem s Neapolí nemluvil o Ibrahimovićovi,“ řekl Raiola. (zdroj: Radio CRC)

Arsenal brousí kolem posily do zálohy

Vedení Arsenalu po letošních nezdarech bude nuceno opětovně posílit kádr a vyhlédlo si 22letého záložníka původem z Guinee Nabyho Keitu, jenž působí v bundesligovém týmu RB Lipsko a je připodobňován středopolaři Chelsea Ngolu Kantému. Podle všeho by ho mohl Arsenal získat za 26 milionů liber. (zdroj: Daily Mail)

Real chce nabídnout za De Geu 43 milionů

Real Madrid se nevzdává myšlenky na získání brankáře Davida de Gey, jehož měl na dosah ruky v létě roku 2015. Stejně jako tenkrát chce i nyní nabídnout United 43 milionů liber. Red Devils jsou ale ochotni naslouchat nabídkám až od částky 61 milionů liber. Proto je možné, že do operace vstoupí i záložník James Rodríguez. (zdroj: ABC)

Arsenal prý nekontaktoval Tuchela

Konec manažera Arsena Wengera na lavičce Arsenalu je prý na spadnutí a zatím se spekuluje nad tím, kdo jeho funkci převezme. V Německu se mluvilo o tom, že by to mohl být stávající trenér Dortmundu Thomas Tuchel. Nicméně zdroje blízké anglickému klubu tvrdí, že žádná nabídka, jak uvedl Bild, ze strany Arsenalu neproběhla. (zdroj: Football London)

Atlético soupeří s Chelsea o Chalhanoglua

Podle informací z tureckých novin se Atlético Madrid rozhodlo soupeřit s Chelsea o ofenzivního tureckého fotbalistu Hakana Chalhanoglua z Leverkusenu. Ten nyní nemůže hrát kvůli trestu od FIFA. Bayer sice hráče nechce prodat, ale Chelsea chce aktivovat hráčovu klauzuli ve výši 38 milionů liber. Jestli bude chtít tolik peněz uvolnit i Atlético Madrid zůstává záhadou. (zdroj: Turkish Football)

Přestup Silvy blokoval Arda

Arda Turan byl viníkem toho, že Barcelona nemohla koupit jiného záložníka Bernarda Silvu z Monaka, po němž mocně touží. Turecký reprezentant totiž odmítl odejít do čínské Superligy, kde o něj byl velký zájem a peníze z tohoto transferu chtělo vedení využít právě na získání portugalského fotbalisty. (zdroj: Mirror)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz