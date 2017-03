Ostatní - Petr Čech se uchází o devátý triumf v anketě Fotbalista roku

© The Telegraph - Petr Čech

Dnes 08:22 - V pondělí večer bude slavnostně vyhlášen nejlepší český fotbalista roku 2016. Už o devátý triumf v anketě Fotbalové asociace ČR se uchází brankář Petr Čech z Arsenalu. V nominaci je dalších devět hráčů včetně Davida Lafaty, který v roce 2014 přerušil Čechovu sérii šesti výher v řadě. Vyhlášení začne ve 21:30 ve Španělském sále na Pražském hradě v přímém přenosu ČT1.

Vedle Čecha a Lafaty jsou v nominaci také Roman Hubník, Jaroslav Plašil, Vladimír Darida, Bořek Dočkal, Pavel Kadeřábek, Ladislav Krejčí, Tomáš Sivok a Milan Škoda.

Vyhlášeni budou také nejlepší trenér a talent roku. Mezi kouči kandidují trenér národního týmu do 21 let Vítězslav Lavička, Jaroslav Šilhavý, který v roce 2016 vedl Duklu a Slavii, a kouč Zlína Bohumil Páník. Loňský vítěz Pavel Vrba tentokrát skončil až devátý. Talentem se mohou stát krajánci z italské ligy Jakub Jankto z Udine a Patrik Schick ze Sampdorie Janov a sparťan Matěj Pulkrab.

Cenu dostane i nejlepší fotbalistka. Triumf obhajuje Kateřina Svitková ze Slavie, konkurovat jí budou Lucie Martínková ze Sparty a Lucie Voňková z bundesligové Jeny.

O vítězích jednotlivých anket rozhoduje fotbalová akademie, do níž patří prvoligoví trenéři, kapitáni prvoligových celků, reprezentanti s minimálně 25 starty v národním týmu, vítězové uplynulých ročníků a zástupci médií a svazu.

Galavečera na Pražském hradě se má zúčastnit také prezident Evropské fotbalové unie UEFA Aleksander Čeferin. Slovinský právník, který byl do funkce zvolen loni v září, to přislíbil předsedovi FAČR Miroslavu Peltovi na prosincové schůzce ve švýcarském Nyonu. Přijet by měl i Pavel Nedvěd, který byl na loňském vyhlašování uveden do Síně slávy.

Redakce / ČTK