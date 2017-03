Ostatní - Přestupové spekulace: Chystá se megavýměna mezi Chelsea a Realem, agent Zlatana spatřen v Americe

© as.com -

Dnes 14:10 - Letní přestupní termín je ještě hodně daleko. Ovšem už nyní je fotbalový bulvár plný zaručených spekulací, které by se za pár měsíců mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Chelsea obnovila zájem o Musleru

Londýnská Chelsea má zájem o gólmana Galatasaray Istanbul Fernanda Musleru na pozici brankářské dvojky poté, co původně vyhlédnutý Craig Gordon podepsal novou smlouvu v Celticu. Mezi jmény, které si vybrala Chelsea, byl i Diego López z AC Milán či Sirigu z PSG. Podle Daily Mail si Galatasaray Musleru cení na 15 milionů liber. (zdroj: The Sun)

Raiola v Los Angeles kvůli Zlatanovi

Kontrakt Zlatana Ibrahimoviće vyprší v Manchesteru za pár měsíců a poslední dobou se hovoří o jeho možném přestupu do americké MLS, konkrétně LA Galaxy. Spekulace ještě podpořil agent Mino Raiola, který byl spatřen v tomto městě, kde údajně vyjednává o potenciálním transferu. Nicméně Ibrův plat 260.000 liber týdně by mohl být pro americký klub údajně problém. (zdroj: Marca)

Conte chce Lukakua s Moratou namísto Costy

Anglické média informovala o tom, že se manažer Chelsea Antonio Conte rozhodl v létě prodat Diega Costu za velký peníz do Realu Madrid. Na jeho místo by neměl přivést jednu, ale hned dvě posily. Právě z Realu Álvara Moratu a také Romelua Lukakua z Evertonu. (zdroj: The Sun)

United se přidali k zájemcům o Dembeleho

O útočníka Celticu Moussu Dembeleho, který má letos skvělou střeleckou formu, se doposud zajímalo hned několik klubů - Chelsea, Manchester City, Arsenal, Liverpool či PSG. Nyní se k nim přidal i Manchester United, jehož zájem je prý vážný. Celtic údajně stanovil prodejní cenu na 30 milionů liber a pokud prý bude zájem Reds vytrvalý, mohl by skotský klub ještě tuto sumu přehodnotit. (zdroj: Daily Mail)

Kimmicha sleduje také Barcelona

Nedávno vyšel na povrch zájem Manchesteru City o záložníka Bayernu Mnichov Joshuu Kimmicha. Tohoto hráče by podle anglických médií chtěla mít v týmu také Barcelona. Bayern zatím hráče pustit nechce, nicméně určitě může změnit názor, pokud oba kluby předloží zajímavou nabídku. (zdroj: Sport)

Náhrada za Pepeho z Portugalska

Stoper Pepe asi v létě opustí Real Madrid, kde mu končí smlouva. Náhradu za něj si Bílý balet našel v Portu. 27letý obránce Felipe Monteiro má ale smlouvu do roku 2021 a klub ho nebude chtít pustit. Jeho výkupní klauzule je 43 milionů liber, ale vzhledem k tomu, že portugalský klub trápí dluhy, by mohl být svolný hráče prodat za cenu kolem 25 milionů liber. (zdroj: Mirror)

Schweinsteiger blízko MLS

Bastian Schweinsteiger toho za Manchester United letos příliš nenahrál a proto se opět mluví o jeho možném odchodu z Old Trafford. O hráče má zájem klub americké MLS Chicago Fire. Vedení Reds by navíc hráči zrušilo kontrakt, aby ušetřilo 6 milionů liber. Americký klub údajně hráči nabízí plat 90.000 liber týdně. (zdroj: ESPN)

Liverpool s Chelsea nahání středopolaře Cagliari

Liverpool s londýnskou Chelsea mají velký zájem o mladého dvacetiletého záložníka Cagliari Nicola Barellu, o nějž už dříve projevili zájem AS Řím, Juventus, AC Milán a rovněž Inter. Prezident italského klubu Tommaso Giulini nicméně sdělil Barellovu agentovi, že letos svoji hvězdu prodávat nechce. (zdroj: Calciomercato)

Barcelona má největší šance získat talent z Bragy

Podle zpráv z Katalánska má Barcelona eminentní zájem koupit talentovaného, teprve 17letého fotbalistu Pedra Neta z Bragy. Pokud by se azulgranas rozhodli středního záložníka, který vyniká ohromnou rychlostí, získat, stačilo by portugalskému klubu zaplatit jistou kompenzaci. O hráče se ale zajímají také oba kluby z Manchesteru a Liverpool. Nicméně Barcelona by měla být preferenční volbou mladého záložníka. (zdroj: Sport)

Také Coman v hledáčku Citizens

Není to jen Joshua Kimmich z kádru Bayernu o nějž má zájem Pep Guardiola. Podle deníku Express mají Citizens vyhlédnutého také 20letého křídelního útočníka Kingsleyho Comana, za nějž jsou ochotni zaplatit kolem 50 milionů liber. (zdroj: Express)

Arsenal chce Mbappeho, který není na prodej

Arsenal má zálusk získat hvězdu AS Monaco, Kyliana Mbappého, který v posledních týdnech intenzivně září. Ačkoliv vzduchem létají sumy pohybující se kolem 50 milionů liber, monacký viceprezident Vasilijev uvedl: „Naším cílem je udržet Lyliana Mbappého. Je to produkt naší akademie. Má naše DNA a já jsem e velice hrdý.“ (zdroj: Mirror)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz