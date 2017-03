Ostatní - Jarolím věří, že si slávisté přenesou formu i do reprezentace

© uefa.com - Karel Jarolím

0 Líbilo se

Dnes 11:21 - Trenér fotbalové reprezentace Karel Jarolím věří, že si slávisté přenesou formu ze začátku jarní části ligové sezony i do národního celku. K přípravnému zápasu s Litvou a následnému utkání kvalifikace mistrovství světa na hřišti San Marina povolal hned pětici hráčů z vršovického týmu, který vede tabulku nejvyšší soutěže.

"Hráči Slavie samozřejmě nejsou v nominaci náhodou. Co si budeme povídat, Slavia momentálně hraje v nejlepší formě. Byl bych rád, aby si takovou tu dobrou atmosféru a formu přenesli i do národního mužstva," řekl na dnešní tiskové konferenci Jarolím.

Do výběru zařadil ze Slavie brankáře Jiřího Pavlenku, záložníky Jana Sýkoru, Antonína Baráka a Jaromíra Zmrhala a útočníka Milana Škodu. Naopak ze Sparty, která ze třetího místa ligy ztrácí na první místo devět bodů a dnes podepsala smlouvu s novým koučem Petrem Radou, povolal Jarolím jen brankáře Tomáše Koubka, z druhé Plzně pak jen útočníka Michaela Krmenčíka. Z letenského celku dokonce nikdo nefiguruje ani mezi náhradníky.

"Myslel jsem si, že to bude lepší, že ten výběr (v lize) bude i širší. Mrzí mě to, realita je bohužel taková. Sparta momentálně neprochází dobrým obdobím, což se promítlo i do toho, že jsme si kromě Koubka nikoho nevybrali. Teď Sparta sáhla k nějakým změnám a věřím, že to bude ku prospěchu věci a pomůže to i reprezentaci," prohlásil Jarolím.

Na Litvu a San Marino povolal i záložníka Bořka Dočkala, který na konci února přestoupil do čínského Che-nanu Ťien-jie. "Když byl ve Spartě, bylo to samozřejmě jednodušší. Ale řada světových hráčů, Jihoameričanů, Japonců, Korejců, kteří hrají v Evropě, jezdí reprezentovat. Trošku komplikovanější to je, ale když bude Bořek prokazovat výkonnost, nevidím v tom problém," uvedl Jarolím.

"Sledoval jsem jeho první zápasy v Číně, skočil tam těsně před zahájením soutěže. Když se ho naučí více využívat, může z toho jeho mužstvo těžit," řekl Jarolím. "Teď o víkendu v Číně nehrají kolo, takže Bořek už dorazil a jsme domluveni, že bude absolvovat individuální přípravu," dodal kouč.

Ve světové kvalifikaci čeká jeho svěřence nejhorší tým skupiny. Češi figurují na čtvrtém místě tabulky, a pokud chtějí dál pomýšlet na postup, nesmějí proti fotbalovému trpaslíkovi zaváhat. "Doufám, že to utkání odehrajeme s chutí, kvalitně, a pokusíme se nastřílet co nejvíce gólů. Při vší úctě k San Marinu bychom si měli s tímto zápasem poradit. Byl bych rád, aby to nebylo upachtěné," doplnil Jarolím.

Kam dál?

Redakce / ČTK