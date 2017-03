Ostatní - Přestupové spekulace: Arsenal chce sebrat Chelsea Costu, Messi bude mít plat jako král, James se možná postěhuje jinam než se plánovalo

© as.com - Leo Messi

Dnes 13:55 - Letní přestupní termín je ještě hodně daleko. Ovšem už nyní je fotbalový bulvár plný zaručených spekulací, které by se za pár měsíců mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Arsenal chce koupit Costu

Londýnský Arsenal má zájem koupit Costu. Ovšem portugalského z Wolves. Heldera Costu, křídelního útočníka, jehož cena se odhaduje na 20 milionů liber. Jenže zájem o něj má i Chelsea, takže to bude pro Gunners další náročný souboj. (zdroj: The Sun)

Guardiola loví ve svém bývalém klubu

Pep Guardiola bude zřejmě lovit ve svém bývalém klubu - Bayernu. Zde je totiž nespokojený se svým herním vytížením 22letý záložník Joshua Kimmich. V klubu má ale smlouvu až do roku 2020 a Bayern není ochoten ho uvolnit. Tedy zatím. (The Mirror)

Hazard prioritou Realu

Podle deníku Mundo Deportivo je prioritou trenéra madridského Realu Zinedina Zidaneho pro letní přestupový termín hráč londýnské Chelsea Eden Hazard. Za něj chce kromě hotovosti nabídnout ještě hráčskou náhradu v podobě Álvara Moraty, který v Realu žije ve stínu Karima Benzemy. Belgického reprezentanta dokonce upřednostňuje před Dybalou, jenž je pro změnu prioritou prezidenta Péreze. (zdroj: Mundo Deportivo)

Xhaka na cestě do Bayernu?

Granit Xhaka přestupoval loni v létě za 35 milionů liber z Mönchengladbachu do Arsenalu. Nicméně zatím nepodává takové výkony jako v Bundeslize a podle spekulací by se švýcarský fotbalista mohl v létě stěhovat znovu. A zpět do německé soutěže, neboť zájem už delší dobu, jak sám přiznal sportovní ředitel Rummenigge, projevuje Bayern. (zdroj: Bild)

Chelsea touží v létě po Lingardovi

Manažer Antonio Conte má v hledáčku pro letní nákupy jednoho hráče, který by se mu velice hodil do jeho herního systému 3-4-3. Je jím Jessie Lingard z Manchesteru United, jemuž na Old Trafford zbývá pouhý rok smlouvy. (zdroj: Daily Mail)

Získá nakonec Jamese Bayern?

O záložníka Jamese Rodrígueze je velký zájem. Kvalitní záložník nedostává v madridském Realu příliš času na trávníku a přední kluby z Premier League touží po jeho podpisu na smlouvě. Jenže paradoxně všem těmto velkým rybám může vypálit rybník trenér Bayernu Mnichov Carlo Ancelotti, který je, alespoň podle informací ze Španělska, jeho získání nejblíže. (zdroj: The Sun)

Auba zůstane v Dortmundu

Ačkoliv se útočník Dortmundu Pierre-Emerick Aubameyang na konci ledna vyjádřil v tom smyslu, že by chtěl svůj současný klub opustit, aby se výkonnostně posunul na vyšší level, sportovní ředitel klubu Watzke mluví úplně v jiném duchu. „Nikdy jsem neměl pocit, že by Auba chtěl z klubu odejít. Myslím si, že si uvědomuje, že tu stavíme skvělý tým.“ Real, Manchester City nebo Liverpool tak asi mají smůlu. (zdroj: Bild)

Messi dostane za sezónu 40 milionů

Ve španělských médiích koluje informace o tom, že Leo Messi je blízko dohodě s vedením klubu na prodloužení smlouvy, která má platnost do roku 2018. Podle informací by si měl vydělat ročně tučných 40 milionů eur. (zdroj: Calciomercato)

Real vyfoukl Barceloně nadějného mladíka

Real Madrid zaznamenal velký úspěch na přestupovém poli, neboť dokázal vyfouknout Barceloně mladého 20letého talentovaného ofenzivního záložníka Adriana Manceba ze San Sebastiánu. Tomu konči v klubu smlouva a toužily po něm oba největší španělské kluby. Nicméně přesvědčit se ho podařilo Realu, který s ním nejprve počítá po rezervní Castillu. (zdroj: Sportskeeda)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz