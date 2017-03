Ostatní - Přestupové spekulace: Real už má místo pro gólmana. Za zraněného hráče 70 milionů? Jamesova budoucnost závisí na té Iscově

© marca.com - James a Isco

0 Líbilo se

Dnes 13:55 - Letní přestupní termín je ještě hodně daleko. Ovšem už nyní je fotbalový bulvár plný zaručených spekulací, které by se za pár měsíců mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Real pošle Navase do Lazia, aby měl místo pro nového gólmana

Italské zdroje hovoří o tom, že současná gólmanská jednička Realu Madrid Keylor Navas v klubu po sezóně skončí. Vedení totiž potřebuje udělat místo pro Thibauta Courtoise z Chelsea nebo Davida de Geu z Manchesteru United. Kostarický reprezentant by se s největší pravděpodobností měl přesunout do Serie A, kde po něm touží římské Lazio. (zdroj. Calciomercato)

Hráč Chelsea se přesune na Anfield Road

Playmaker londýnské Chelsea Dominic Solanke v létě bez náhrady opustí klub. 19letý hráč podle všeho požadoval v nové smlouvě 50.000 liber týdně a to klub nechce akceptovat. Přátelům už navíc sdělil, že od nové sezóny bude působit v Liverpoolu. Podle slov Antonia Conteho už nejde tento přesun zastavit. (zdroj: Express)

Motanice v níž jsou zapleteni Real, United, Chelsea a Barcelona

Manchester United a Chelsea mají velký zálusk na záložníka Realu Madrid Jamese Rodrígueze. Ovšem šance na jeho získání velice záleží na tom, jestli na San Bernabéu prodlouží smlouvu jiný středopolař Isco. O něj má zájem Barcelona a proslýchá se, že prý Messi nařídil vedení, aby ho získalo, jako budoucího nástupce Iniesty. (zdroj: AS)

United chtějí získat Diera

Vedení Manchesteru United, respektive José Mourinho, je velkým příznivcem hvězdy Tottenhamu Hotspur Erica Diera. Toho Red Devils chtěli získat už v lednu, ovšem Tottenham nechtěl svého hráče pustit. V létě se o to pokusí znovu, ovšem předpokládá se, že jeho cena bude činit minimálně 35 milionu liber, spíše ale víc. (zdroj: The Sun)

Belottiho cena vyskočila na 130 milionů

O útočníka FC Turín Andreu Belottiho se zajímají především v Chelsea a Arsenalu. Výkupní klauzule ze smlouvy tohoto fotbalisty je 86 milionů liber. Nicméně pokud by prezident Urbano Cairo tuto částku sjednával nyní, posunul by ji na 130 milionů, což je podle něj jeho odpovídající aktuální cena pro nejlepšího střelce italské ligy. (zdroj: Sky Italia)

Klopp bude nakupovat až šest nových hráčů

Boss Liverpoolu Jürgen Klopp uvedl, že v chce v létě získat až šest nových hráčů. Letošní sezóna nebyla pro Reds opět jednoduchá a proto by německý stratég rád přivedl posily. „V lednu jsme měli zraněné hráče a další, kteří odjeli na Africký pohár. Ovšem nabídka na trhu tehdy nebyla dobrá. Připravíme se na letní přestupy. Už na nich pracujeme. Budeme možná potřebovat mezi dvěma až šesti hráči,“ řekl Klopp. (zdroj: Express)

Chelsea zpozorněla s Rudigerem

Obránce AS Řím Antonio Rudiger se stal ve středu terčem rasistických narážek od fanoušků konkurenčního Lazia. A jelikož jsou to již opakované projevy rasové nesnášenlivosti k jeho osobě, je odhodlán změnit v létě dres a prostředí. Velký zájem má manažer Chelsea Antonio Conte, ale ve střehu jsou i kluby z Manchesteru. AS bude ale požadovat minimálně 30 milionů liber. (zdroj: Daily Mail)

Bonucci nechává svoji budoucnost na Juventusu

Leonardo Bonucci, stoper Juventusu, byl v létě předmětem zájmu Chelsea a Manchesteru City. Jenže místo přestupu se konalo prodloužení jeho smlouvy do roku 2021. Nicméně neustále neshody s koučem Allegrim mohou vést k jeho letnímu odchodu. K němu se hráč příliš vyjadřovat nechce. Pouze uvedl, že jeho další osud záleží na rozhodnutí vedení klubu. (zdroj: Daily Mail)

Barcelona se připojila k zájemcům o Keitu

Španělská média přinesla informace o tom, že o o nadějného středopolaře bundesligového klubu RB Leipzig Naby Keitu má zájem i Barcelona. Už dříve o 22letého reprezentanta Guiney projevily zájem Arsenal s Liverpoolem a PSG. Keita zaujal především svými technickými schopnostmi, rychlostí, čtením hry a schopností odebírat míče (zdroj: The Hard Tackle)

Reus - top na seznamu Chelsea - opět zraněn

Chelsea má záložníka Borussie Dortmund Marco Reuse na samé špici svých letních přestupových priorit. Jeho cena by se měla pohybovat kolem 70 milionů liber. Nicméně atraktivní posila se o víkendu opět zranila, takže jak to bude s letním nákupem, jisté v tuto chvíli není. (zdroj. The Sun)

Více informací pro všechny fanoušky Barcelony najdete na FB stránkách 4EVERBARCA.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz