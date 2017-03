Ostatní - Dočkal při premiéře v čínské lize pomohl Che-nanu k remíze

© sparta.cz - Bořek Dočkal

Dnes 08:36 - Záložník Bořek Dočkal má za sebou první start v čínské fotbalové lize. Český reprezentant dnes nastoupil v základní sestavě Che-nan Ťien-jie a v úvodním utkání nové sezony byl u bezbrankové remízy s Che-pej CFFC.

"Panuje celkem spokojenost. Papírově jsme favorit nebyli, protože se soupeřem se počítá do první pětky," řekl Dočkal v rozhovoru pro Sport Invest. "Ale sahali jsme po vítězství, protože šancí jsme si vytvořili víc. Takže z pohledu výsledku i předvedené hry to můžeme hodnotit pozitivně," dodal.

Dočkal, který do Che-nanu přišel před týdnem ze Sparty za 230 milionů korun, odehrál celý zápas. Osmadvacetiletý záložník byl ústřední postavou útočných akcí domácích a rozehrával standardní situace. Spolu s Christianem Bassogogem se dostal do největších šancí zápasu.

"V týdnu jsme to trénovali, protože já a Bassogog jsme přišli na poslední chvíli, tak trenér chtěl, aby si tým znova prošel standardky a taktiku," přidal Dočkal, kterého zaskočilo několik rozdílů v přípravě na zápas. "Vůbec jsme třeba neměli videorozbor soupeře a celkově je den zápasu poskládaný jinak," uvedl.

"Nejvíc mě překvapilo, že celý kádr jde na stadion a až tam se dozví, jaká je sestava a složení lavičky pro zápas," přidal. "To bylo o dost jiné než v Čechách, kde den před zápasem se dělá nominace a třeba někdy v průběhu dopoledne víte, v jaké sestavě tým nastoupí," dodal.

Dočkal také během zápasu často diskutoval s rozhodčím. "Byl jsem překvapený, protože uměl anglicky a to tady není obvyklé," poznamenal český reprezentant. "Nebylo to o tom, že bychom šli do nějakého sporu, ale byl komunikativní a sám některé věci vysvětloval," přidal.

Úroveň pískání přirovnal k úrovni čínských hráčů. "Občas neměl cit pro hru. Stejně jako čínští hráči, kteří se v některých věcech pořád s fotbalem seznamujou. Spoustu věcí jsou schopni se naučit, ale chybí tomu taková lehkost a přirozenost," prohlásil.

Při své čínské premiéře Dočkal nastoupil proti sedmému celku minulého ročníku, který vede bývalý kouč Manchesteru City nebo Realu Madrid Manuel Pellegrini. V Che-peji také působí vicemistr světa a někdejší útočník Paris St. Germain či Neapole Ezequiel Lavezzi se záložníkem Hernanesem, jenž má za sebou angažmá v Laziu Řím, Interu Milán a Juventusu.

Kvůli omezení počtu cizinců nemohli nastoupit bývalý hráč Arsenalu Gervinho a dvojnásobný vítěz Evropské ligy se Sevillou Stéphane Mbia.

"Byl jsem zvědavej, jak budou na hřišti vypadat, protože si je pamatuju z evropských soutěží. Třeba Lavezzi v době, kdy hrál v Paříži a nastupoval za argentinskou reprezentaci, byl hráč, který vždycky upoutal pozornost," řekl Dočkal.

"Působil na mě, že tady nemá takovou motivaci, jakou měl v Evropě. Ale možná je to jen můj pocit," řekl Dočkal. "Před zápasem jsem si myslel, že když mají trenéra, co prošel předními evropskými kluby, tak je na nás dobře připraví, ale na hřišti jsem ten pocit neměl," dodal.

