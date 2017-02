Ostatní - Přestupové spekulace: Neymar na Old Trafford, Agüero chce do Madridu, Chelsea prodá rekordně Costu

© goal.com - Neymar

Dnes 12:55 - Lednový přestupní termín je za námi, ten letní ještě hodně daleko. Ovšem už nyní je fotbalový bulvár plný zaručených spekulací, které by se za pár měsíců mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Agüero chce po sezóně do Realu

Bulvární deník The Sun uvedl, že útočník Manchesteru City Sergio Agüero chce v létě přestoupit do Realu Madrid. Ačkoliv se po zranění Gabriela Jesuse vrátil zpět do sestavy Citizens, tuší, že od nové sezóny by se situace zase vrátila k té z před pár dní a rád by se stěhoval do Madridu, kde už působil v dresu Atlética. (zdroj: The Sun)

Chelsea sdělila Tianjinu, že možná Costu prodá

O Diega Costu je velký zájem v čínské Superlize oplývající penězi a podle zpráv z anglického bulváru Chelsea přemýšlí o tom, že by svého elitního útočníka prodala za rekordní přestupovou částku. Klub Tianjin Quanjian by ovšem musel zaplatit 127 milionů liber. (zdroj: The Sun)

Bellerín upřednostňuje City před Barcelonou

Hector Bellerín sice podepsal s Arsenalem novou šestiletou smlouvu, nicméně spekuluje se, že by díky předpokládanému konci manažera Wengera mohl v létě změnit prostředí. Především se počítalo s přesunem do Barcelony. Jenže pravý bek by nerad udělal stejnou chybu jako před ním Cesc Fabregas a raději by posílil kádr Pepa Guardioly, neboť Manchester City rovněž projevil velký zájem. (zdroj: Don Balon)

Neymar do Manchesteru?

Manchester United si nedá pokoj a neustále touží po brazilském útočníkovi Barcelony Neymarovi. Toho se jim nepodařilo získat předtím než podepsal nový kontrakt a nyní to bude ještě těžší. Red Devils jsou ale údajně ochotni vynaložit na přestup 180 milionů liber, částku, která je uvedena ve výkupní klauzuli hráče. Ta ale od příštího ročníku opět půjde nahoru, takže by si měl Mourinho pospíšit. (zdroj: Express)

United skautují v Serii A

Ačkoliv Manchester United hrál o víkendu finále EFL Cupu proti Southamptonu, vyslal své skauty na zápas italské Serie A mezi Neapolí a Bergamem. Bylo jasné, že středem zájmu pozorování byli dva hráči: neapolský obránce Elseid Hysaj a záložník Franck Kessie z Atalanty. (zdroj: Goal)

AC Milán má znovu zájem o Cesca

Milánské AC oprášilo svůj zájem o středopolaře Chelsea Cesca Fabregase. Podle italských novinářů chtějí rossonerri získat španělského reprezentanta už v létě. Peněz na to bude dost, protože již v březnu bude dokončen prodej klubu čínskému investorovi. Fabregas sice tvrdí, že je mezi Blues spokojený, byť nedostává tolik herního prostoru, ale nabídka z AC Milán by mohla jeho názor změnit. (zdroj: Calciomercato)

Mbappe na prvním místě Guardiolova seznamu

Pokud Agüerova pozice v útoku Manchesteru City byla po příchodu Gabriela Jesuse v ohrožení, pak ještě hůř může být v létě. Manažer Pep Guardiola totiž plánuje přivést do klubu nového Thierryho Henryho, jak se přezdívá forvardovi AS Monaco Kylianovi Mbappému. Podle všeho ale transfer bude stát minimálně 50 milionů liber. (zdroj: Mirror)

Tottenham se zajímá o Rabiota

Záložník PSG Adrien Rabiot je údajně na odchodu z francouzského klubu a svůj zájem o hráče znovu projevil Tottenham Hotspur. Klub z Parku princů totiž nabídku Spurs smetl ze stolu již před dvěma roky. (zdroj: Mirror)

Mourinho chce Casemira v United

José Mourinho by rád pro nadcházející sezónu posílil záložní řadu. Svůj zájem upřel také na záložníka Realu Madrid, 24letého Brazilce Casemira. Jenže ten má na San Bernabéu smlouvu až do roku 2021 a rozhodně nemá důvod okamžitě odcházet, protože patří mezi základní stavební kameny projektu Zinedina Zidaneho. (zdroj: Daily Star)

