Ostatní - Výhody internetové televize: Proč si pořídit DIGI2GO

Dnes 10:31 - Nestihnete, například kvůli návštěvě, zhlédnout zápas, na který se těšíte? Nebo třeba jen dva sportovní přenosy časově kolidují? S internetovou televizí a jejími funkcemi vám už neunikne ani minuta přenosu. S DIGI2GO získáte zároveň exkluzivní sportovní obsah od fotbalu, přes tenis až po bojové sporty.

K tomu, abyste si pořídili DIGI2GO, kterou provozuje český operátor DIGI CZ, vám stačí jen kvalitní připojení k internetu od libovolného poskytovatele. DIGI2GO nabízí až 87 televizních kanálů, z toho 37 v HD rozlišení. Její programová nabídka je zaměřená na celou rodinu: od zpravodajství, přes filmy a seriály, dokumenty, programy pro děti až po sport.



Právě nejlepší sport je obsahem, který jinde nenajdete. Na kanálech DIGI Sport 1 HD, DIGI Sport 2 HD a DIGI Sport 3 HD můžete sledovat exkluzivní obsah: anglickou Premier League či druhou nejvyšší fotbalovou soutěž Sky Bet Championship, španělskou La Ligu, tenisové turnaje ATP World Tour a nově též seriál bojových sportů Enfusion Live.



Vychytávky internetové DIGI2GO



S DIGI2GO získáváte možnost sledovat veškerý televizní obsah až na čtyřech různých zařízeních současně, od klasické televize, přes počítač a tablet, až po chytrý telefon. Nehrozí už tedy hádky o ovladač a o to, na co se bude celá rodina dívat.



Fotbalový fanoušek si tak může v klidu vychutnávat u počítače přímé přenosy z Premier League, zatímco se jeho manželka či přítelkyně dívá v televizi na napínavý film a děti mohou ve stejný čas pro změnu na tabletu sledovat pohádky či seriály. K DIGI2GO si můžete objednat až dva set-top boxy (k televiznímu přijímači), ale internetovou televizi je možné pořídit i bez nich a televizní pořady sledovat jenom na počítačích a mobilních zařízeních.



Díky funkcím Zpětné zhlédnutí, Archiv a Nahrávání zase nepřijdete o žádný sportovní podnik, když se na něj nemůžete dívat (například z důvodu návštěvy) v reálném čase, ale také, když přenos sledujete, jen jste nějaký důležitý či sporný moment nezaznamenali.



Právě v ten moment je k nezaplacení funkce Zpětné zhlédnutí. Díky ní se můžete pohybovat po časové ose pořadu libovolně zpět (u právě probíhajících pořadů, u pořadů nahraných nebo uložených v archivu i dopředu) a znovu si vypjaté okamžiky přehrát nebo si vychutnat nádherný gól.



Archiv zase poskytuje možnost přehrání jakéhokoliv programu odvysílaného za poslední tři dny. Takže zápas, který se konal předchozího dne, je možné vidět znovu a v autentické podobě jako během přímého přenosu. Funkce Nahrávání umožňuje uložit si vybraný program bez nutnosti připojovat externí úložiště k set-top boxu nebo mobilnímu zařízení. Kapacita uložiště DIGI2GO je až 30 hodin vybraných programů, ty jsou pak uchovány pro opětovné zhlédnutí po dobu 30 dní.



Bonus: balíček SPORT PLUS



Aby DIGI CZ svůj exkluzivní sportovní obsah zpřístupnila skutečně všem zájemcům, nabídla na podzim minulého roku samostatný balíček SPORT PLUS, který zahrnuje kromě ČT1, ČT2 a ČT24 téměř výhradně sportovní kanály. Kromě DIGI Sportů dalších devět: od dvou programu Eurosport přes dva kanály Nova Sport až po Golf Channel.



Tento balíček slouží zejména pro ty sportovní fanoušky, kteří jinak služby televizního operátora neocení, případně jsou vázáni u jiného, ale zároveň nechtějí o exkluzivní přenosy na DIGI Sportech přijít. Jediným omezením je, že s balíčkem SPORT PLUS lze program sledovat pouze na jednom zařízení.



Z důležitých sportovních přenosů vám tedy s DIGI2GO již skutečně nic neunikne.

Redakce