Ostatní - Přestupové spekulace: Morata už ví, kam přestoupí, o jednoho záložníka se přetahují Real s United, Götze znovu za Kloppem?

Dnes 13:55 - Lednový přestupní termín je za námi, ten letní ještě hodně daleko. Ovšem už nyní je fotbalový bulvár plný zaručených spekulací, které by se za pár měsíců mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Morata, řekl svým přátelům, do kterého klubu přestoupí

Álvaro Morata, útočník Realu Madrid, není úplně spokojený se svým zápasovým vytížením a údajně nemá ani ideální vztah s trenérem Zidanem. Proto uvažuje o letním odchodu a svým přátelům už odhalil, který klub Premier League bude jeho další štací. Vzhledem k tomu, že je velkým příznivcem Antonia Conteho se jeho příští zastávkou stane Chelsea. (zdroj: Dream Team)

Barcelona chce hráče Watfordu, který za něj nikdy nehrál

Hodně zajímavý přestup se možná chystá ve španělské lize. Barcelona shání náhradu za zraněného Aleixe Vidala a vyvoleným by se mohl stát hráč Watfordu Juanfran. Ten paradoxně za klub, do nějž přišel v roce 2014, ještě neodehrál ani minutu, neboť působí na hostování v Deportivu La Coruňa. Watford by mohl vyinkasovat cirka 1,5 milionů liber. (zdroj: The Sun)

Bernardo Silva, tahák pro Real a United

Portugalský záložník Bernardo Silva prožívá vynikající sezónu, kdy pomáhá Monaku držet vedení ve francouzské lize a kolem jeho osoby se motá čím dál tím více nápadníků. Aktuálně mají největší zájem Manchester United s madridským Realem. Prvně jmenovaný klub má ale navíc preferenční právo, které získal při přestupu Martiala. (zdroj: AS)

United oprášili svůj zájem o Kroose

Manchester United se opět zajímá o středopolaře Realu Madrid Toniho Kroose. O něj měli Red Devisl zájem už v roce 2014, ale německý reprezentant zvolil španělskou ligu. Nyní by ho rád José Mourinho zkusil získat znovu, zejména když z plánované 100milionové investice do Antoineho Griezmanna zřejmě sejde. (zdroj: The Sun)

Bayern chce předstihnout Chelsea

Carlo Ancelotti má velký zájem o 20letého útočníka Celticu Glasgow Moussu Dembélého. Toho monitoruje rovněž Chelsea, v Londýně byl dokonce spatřen poslední den lednového přestupního termínu, nicméně transfer se neuskutečnil. Bayern za mladého střelce nabídne 30 milionů liber. (zdroj: Mirror)

Liverpool jedná o letním příchodu Götzeho

Liverpool by rád získal mistra světa z roku 2014 Maria Götzeho, po němž už mohutně toužil v létě. Tehdy se ale fotbalista rozhodl z Bayernu odejít do Dortmundu, kde se mu ale úplně nedaří a tak by rád znovu spojil svoje cesty s manažerem Jürgenem Kloppem. Dortmund zaplatil za znovuzískání Götzho 20 milionů liber a určitě bude chtít, aby se mu tato investice minimálně vrátila. (zdroj: The Sun)

Odejde Ox za 30 milionů z Arsenalu?

Alex Oxlade-Chamberlein se obtížně prosazuje do sestavy Arsenalu manažera Arseneho Wengera a José Mourinho z konkurenčního Manchesteru United prý plánuje jeho letní získání do svého kádru. Ze své pokladny za tímto účelem údajně uvolní 30 milionů liber. (zdroj: Mirror)

Guardiola sleduje mladého talentovaného hráče

Levý obránce Fulhamu Ryan Sessegnon přitahuje velkou pozornost manažera Citizens Pepa Guardioly. A to přesto, že mladému fotbalistovi je teprve 16 let. Nicméně dle jeho mínění by se hráč, srovnávaný s Garethem Balem, mohl okamžitě zařadit do jeho kádru. Fulham za něj ovšem bude požadovat minimálně 8 milionů liber. (zdroj: Express)

Arda koupil dům v Londýně

Podle informací španělského Sportu si hráč Barcelony Arda Turan koupil dům v Londýně, dokonce blízko stadionu Chelsea Stamford Bridge, což jen podněcuje spekulace o možném hráčově přestupu po skončení sezóny do kádru Blues. (zdroj: Sport)

