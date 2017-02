Ostatní - Přestupové spekulace: Arda v kontaktu s Chelsea, Real našel náhradu za Pepeho, Neuer do Premier League?

© as.com - Arda Turan

Dnes 13:22 - Lednový přestupní termín je za námi, ten letní ještě hodně daleko. Ovšem už nyní je fotbalový bulvár plný zaručených spekulací, které by se za pár měsíců mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Hned několik klubů projevuje zájem o Kurzawu

Podle informací barcelonského Sportu se o francouzského obránce Paris SG Layvina Kurzawu zajímají už tři kluby. K již dříve známým Barceloně a Chelsea se přidal naposledy ještě Arsenal. Podle Transfermarktu se aktuální hodnota hráče pohybuje kolem 25 milionů eur a to i přesto, že v letošní sezóně odehrál jen 14 ze 25 utkání Ligue 1. (zdroj: Sport)

Arda v kontaktu s Chelsea?

Fotbalista Barcelony Arda Turan je velmi často spojován s odchodem z katalánského klubu. Většinou se ale mluvilo o nabídkách čínských klubů, nicméně podle zpráv serveru FotoMac je turecký fotbalista v kontaktu s Chelsea. (zdroj: FotoMac)

Získá Fenerbahce Cazorlu?

Podle informací tureckých novinářů se čtvrtý celek tamější ligy Fenerbahce Istanbul velice intenzivně zajímá o zraněného španělského záložníka Arsenalu Santiho Cazorlu, jehož by rád získal zadarmo. U něj ale není zatím jasné, jestli mu vyprší po sezóně smlouva, nebo vešlo v platnost její prodloužení. (zdroj: Team Talk)

O Fabinha je zájem v Anglii

Záložník Monaka, 23letý Brazilec Fabinho, je por mnoho klubů velkou atrakcí. Otec fotbalisty, který do klubu přestoupil před dvěma roky z Rio Ave, dokonce potvrdil, že se o jeho syna zajímají jak oba kluby z Manchesteru, tak i londýnský Arsenal. Ovšem hráč, který už má na kontě čtyři starty za seniorskou reprezentaci kanárků, má smlouvu do roku 2021 a vedení ho za méně než 50 milionů eur určitě nepustí. (zdroj: Goal)

Real Madrid chce místo Pepeho Otamendiho

Madridský Real se zřejmě za pár měsíců rozloučí se svým dlouholetým stoperem Pepem, jemuž končí smlouva a podle informací z Anglie by na jeho místo měl přijít zadák Manchesteru City Nicolas Otamendi, jenž zná prostředí španělské ligy z působení ve Valencii. (zdroj: O Jogo)

Zmaří AS Řím příchod Lindelofa?

Švédský zadák Benficy Victor Lindelof už byl jednou nohou na Old Trafford, s klubem se prý předběžně dohodl na letním přestupu. Nicméně AS Řím chce tohoto obránce United vyfouknout, neboť ho považují za ideální náhradu za Kostase Manolase, jenž zřejmě klub opustí. Lindelof má údajně 30milionovou výkupní klauzuli a zájem o něj projevuje i Paris SG. (zdroj: Daily Star)

United sledují hvězdu Fiorentiny

Vedení Red Devils pečlivě sleduje hvězdu italské Fiorentiny Milana Badelje. Mourinho tohoto 28letého Chorvata vidí jako ideální náhradu za Michalea Carricka, který je ve svých 35 letech blízko odchodu z klubu. Badelj je považován za jednoho z nejlepších záložníků Serie A. (zdroj. Team Talk)

Neuer popřel zájem Premier League

Brankář Bayernu Mnichov Manuel Neuer vyvrátil povídačky o tom, že by měl přestoupit do některého z klubů anglické Premier League, zejména byl spojován s Guardiolovým Manchesterem City. „Žádné kontakty nebyly. Jsem zde šťastný a spokojený a zrovna jsem prodloužil smlouvu. Jsem rád, že se o tom mluví a spekuluje. Pep má stále moje číslo, ale nevolal mi, takže je všechno v pořádku,“ pronesl Neuer. (zdroj: Team Talk)

Rose odmítl nabídku z Číny

Obránce Tottenhamu Danny Rose smetl ze stolu hodně zajímavou nabídku z klubu čínské Superligy Shanghai SIPG, která měla činit 14,5 milionů liber za rok a zvolil setrvání na White Hart Lane, kde má platný kontrakt do roku 2021. (zdroj: The Sun)

O Lemara se strhne bitva

O ofenzivního záložníka Monaka, 21letého Thomase Lemara se strhne v létě zřejmě pořádná bitva. Hráč, který v letošní sezóně předvedl v dresu vedoucího klubu francouzské ligy hodně povedené výkony, by se měl stát posilou buď Manchesteru United nebo Chelsea. Prodejní cena hráče by se měla pohybovat kolem 30 milionů liber. (zdroj: The Sun)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz