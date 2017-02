Ostatní - Přestupové spekulace: City jsou Dybalovi blíže než Real, Arsenal hledá nástupce Čecha, naděje Chelsea na Moratu se zvyšují

© espnfc.com - Paulo Dybala

Dnes 10:55 - Lednový přestupní termín je za námi, ten letní ještě hodně daleko. Ovšem už nyní je fotbalový bulvár plný zaručených spekulací, které by se za pár měsíců mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Arsenal se zajímá o Schmeichela

Londýnský Arsenal se údajně zajímá o náhradu za Petra Čecha. Společně s Liverpoolem brousí kolem gólmana úřadujícího mistra z Leicesteru City, dánského reprezentanta Kaspera Schmeichela. Aktuální cena tohoto hráče je podle Transfermarktu 8 milionů eur. (zdroj: Daily Star)

AC Milán nabízí 45 milionů za Alexise

Chilský útočník Alexis Sánchez zatím nepodepsal novou smlouvu a v Itálii se objevil zájemce o jeho služby. Milánský AC je prý ochoten Alexisovi nabídnout tříletou smlouvu a Arsenalu zaplatit 45 milionů liber. Plat pro hráče by byl také nezanedbatelný - 250.000 liber týdně. Tolik mu Arsenal platit nechce. (zdroj: Express)

Naděje Chelsea na Moratu se zvyšují

Londýnská Chelsea už delší dobu projevuje zájem o forvarda Realu Madrid Álvara Moratu. Ovšem nyní se její šance na transfer zvyšují, protože Karim Benzema, Moratův konkurent o místo v útoku, je prý na nejlepší cestě podepsat nový kontrakt. (zdroj: Metro)

Bakayoko odmítl prodloužit smlouvu

Záložník Monaka Tiemoue Bakayoko odmítl ve svém klubu nabídku na prodloužení smlouvu. Hráč, o něhož mají zájem Chelsea s Manchesterem United by tak mohl být mnohem snáze k mání. Ovšem francouzský klub si fotbalistu se smlouvou do roku 2019 považuje na 40 milionů liber. (zdroj: TeamTalk)

United chtějí nabídnout Griezmannovi 60 milionovou smlouvu

Manchester United chtějí udělat z francouzského útočníka Antoineho Griezmanna hvězdnou letní posilu. Lákají ho na čtyřletou smlouvu, každý týden by si vydělal 300.000 liber, za celou dobu trvání kontraktu tedy zhruba 60 milionů liber. Výborné podmínky. (zdroj: Mirror)

Barcelona se zajímá o záložníka Marseille

Katalánský velkoklub se zajímá o talentovaného záložníka Olympique Marseille Maxime Lopeze, kterému v létě skončí smlouva. Mladý fotbalista v letošní sezóně Ligue 1 zaznamenal jednu vstřelenou branku a asistencí se podílel na dalších šesti. (zdroj: Calciomercato)

Deulofeu se možná v létě vrátí na Camp Nou

Gerard Deulofeu se v lednu přesunul z Evertonu, kde se mu moc nedařilo, do AC Milán na hostování. Poté, co předvedl několik dobrých výkonů, prý Barcelona uvažuje o zpětné koupi tohoto fotbalisty, který vyrůstal v její mládežnické akademii. Podle Mundo Deportivo údajně azulgranas mohou získat hráče, jež by konečně mohl ukázat naplno svůj potenciál, za 8 milionů liber. (zdroj: Calciomercato)

Citizens předběhli Real v souboji o Dybalu

Podle deníku Daily Mirror je nyní blíže k angažování útočníka Juventusu Turín Paula Dybaly Manchester City než madridský Real. Novinář tohoto serveru Tom Hopkinson dokonce spekuluje o tom, že Argentincova výkupní klauzule ze smlouvy není nijak závratná, jak se psalo, ale leží nečekaně nízko - údajně činí pouhých 38,3 milionů liber. (zdroj: Mirror)

