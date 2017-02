Ostatní - Jak malý Casillas připravil rodinu o milion liber

© abc.es - Iker Casillas

Dnes 14:47 - Jsou momenty v životě, které člověka nepřestanou mrzet celý život. Na jeden takový okamžik, který zažil v dětství a díky němuž mohla být jeho rodina bohatší o celý milion liber, vzpomíná i někdejší brankář Realu Madrid a španělské reprezentace Iker Casillas.

Ikona španělského velkoklubu a dlouholetá opora španělské reprezentace Iker Casillas odchytal za Real Madrid téměř 800 utkání, nicméně už druhou sezónu odvádí dobré služby FC Porto.

Za svoji dlouhou profesionální kariéru, kterou odstartoval na San Bernabéu v roce 1999, si vydělal miliony eur. Takže už mohl svým rodičům mnohonásobně splatit to, o co je na konci 80. let jako malý kluk kvůli svojí zapomnětlivosti připravil.

Jednoho dne se totiž Casillasův otec rozhodl podat sázku na fotbalové zápasy. Vybral jich hned čtrnáct a pověřil malého Ikera, aby zaběhl na pobočku a tiket podal.

Jenže cestou ho zaujaly úplně jiné věci, snad obchod, kde prodávali zmrzlinu či sběratelské kartičky. Jisté je jedno. Casillas junior zapomněl sázku podat a jak asi tušíte, jako na potvoru všechny zápasy vyšly.

Casillas starší a celá jeho rodina přišla v tu chvíli o milion liber, kolik měla výhra činit. Tak to fakt zamrzí...

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesportbible.com