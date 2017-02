Ostatní - UEFA chce žádat o 16 míst na rozšířeném mistrovství světa

© uefa.com - UEFA

0 Líbilo se

Dnes 09:28 - Evropská fotbalová unie UEFA hodlá požadovat minimálně 16 účastnických míst na mistrovství světa, které bude od roku 2026 rozšířeno z 32 na 48 týmů. To je o tři více, než má Evropa dosud. Po zasedání výkonného výboru UEFA to oznámil prezident Aleksander Čeferin s tím, že rovněž bude při jednání s FIFA žádat, aby v základní skupině MS byl vždy jen jeden evropský celek.

FIFA nedávno odhlasovala nový formát světového šampionátu pro 16 základních skupin po třech účastnících, z nich vždy dva postoupí do vyřazovací fáze. UEFA proto chce žádat o to, aby měla svého zástupce v každé skupině.

"Podle nás je reálné žádat o nejméně 16 účastnických míst s tím, že by každý evropský celek byl v jiné skupině. Pokud je pravda, že kvalita je na naší straně, pak by měly všechny postoupit do druhé fáze. Výbor s naším názorem souhlasil," uvedl na dnešní tiskové konferenci Čeferin. FIFA má o rozdělení účastnických míst mezi konfederace rozhodnout 11. května na kongresu v Bahrajnu.

UEFA dnes jednala také o pokračujících reformách. Prezident UEFA a členové výkonného výboru mohou nyní zůstat ve funkci maximálně ve třech čtyřletých obdobích. Do výkonného výboru mohou kandidovat jen předsedové, místopředsedové, výkonní ředitelé a generální sekretáři jednotlivých národních asociací. Ve výboru budou mít nově garantována dvě místa také zástupci Evropské klubové asociace (ECA).

"Těší mě, že výkonný výbor jednohlasně podpořil reformy, které jsou podle mě zásadní pro posílení UEFA a které byly pilířem mé kandidatury na prezidentský post," řekl Čeferin. Reformy ještě musí schválit kongres UEFA 5. dubna v Helsinkách.

Kam dál?

Jan Preisler / ČTK