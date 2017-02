Ostatní - TOP přestupy zadarmo aneb Které transfery bez investice se nejvíc vyplatily?

© news18.com - Zlatan Ibrahimović

Dnes 14:50 - Dosavadní sezóna dělá z útočníka Manchesteru United Zlatana Ibrahimoviće jeden z nejvydařenějších „free“ přestupů všech dob. Doposud nastřádal v rámci všech soutěží již 20 branek a další určitě ještě přidá. Kteří další hráči v nedávné historii změnili klub po skončení smlouvy a podobně se jim v nových působištích dařilo?

Roberto Baggio - 1997 (AC Milán - Bologna)

Bologna, která se motala ve středu tabulky italské Serie A, nemohla uvěřit tomu, jaké ji potkalo štěstí, když získala excelentního útočníka, a navíc úplně zadarmo. Baggio zažíval nejlepší roky kariéry, v lize nastřílel 22 branek, byl nominován na Zlatý míč a dokonce si vysloužil nominaci do italské reprezentace.

Steve McManaman - 1999 (Liverpool - Real Madrid)

Fotbalista, jenž se stal poslední posilou Guuse Hiddinka a byl varován Raúlem, že leze do kabiny plné lží, proradností. Jeden z nejlepších anglických exportů vyhrál dvakrát Ligu mistrů. Poté, co skóroval v prvním finále této soutěže, byl dokonce vyhlášen nejlepším hráčem. K tomu přidal dva španělské tituly, zahrál si po boku Zidaneho, Figa, Ronalda, Raúla. Paráda...

Sol Campbell - 2001 (Tottenham - Arsenal)

Velmi kontroverzní přestup. Poté, co Campbell prošel mládežnickými kategoriemi Spurs, se rozhodl opustit Kohouty jako volný hráč po skončení smlouvy. Mohl si vybírat snad ze všech klubů světa. Zvolil Arsenal a ani jedna strana toho nemusela nikdy litovat. Dva ligové tituly, tři FA Cupy, to je dobrá vizitka.

Jay-Jay Okocha - 2002 (Paris SG - Bolton)

Ikonický fotbalista, jehož okouzlující schopnosti zanechaly dojem na fanoušky po celém světě. Neustále se smíchem na tváři, přestože Boltonu hrozil sestup. Svými výkony si ale zasloužil nominaci na nejlepšího hráče roku a Trotters nakonec uchovali ligovou příslušnost.

Henrik Larsson - 2004 (Celtic - Barcelona)

Další Švéd, stejně jako Ibrahimović, se skvělými střeleckými dispozicemi, který ve Skotsku lámal jeden rekord za druhým. Když jeho smlouva v Celticu doběhla do konce, rozhodl se přesídlit na Camp Nou. Nicméně krátce po svém přestupu si přetrhl vazy v koleni. Ovšem 34letý Larsson po svém návratu naskočil do finále Ligy mistrů proti Arsenalu z lavičky a ovlivnil výsledkový obrat ve prospěch azulgranas.

Michael Ballack - 2006 (Bayern - Chelsea)

Německý středopolař byl na vrcholu své kariéry, nicméně rozhodl se po skončení kontraktu Bayern opustit. V dresu Chelsea se stal nedílnou součástí zálohy Chelsea, kterou dotlačil do prvního finále Ligy mistrů v roce 2008. Třikrát získal FA Cup, jednou Ligový pohár a ve své poslední sezóně také titul z Premier League.

Andrea Pirlo - 2011 (AC Milán - Juventus)

Max Allegri ho v kabině Rossoneri považoval za příliš starého, vítězné úspěchy chtěl stavět na jiných hráčích a tak skvělý záložník neváhal obléci dres Juve. S nimi vyhrál čtyři Scudetta v řadě, v roce 2015 také Italský pohár. Zároveň posbíral ocenění pro nejlepšího hráče Serie A za roky 2012, 2013 a 2014.

Paul Pogba - 2012 (Manchester United - Juventus)

Stará dáma je opravdu mistryně na přestupy hráčů zadarmo. Pogba se nemohl dohodnout na nové smlouvě na Old Trafford a zvolil přesun do Turína. Stejně jako Pirlo vyhrál čtyři ligové tituly a dva Italské poháry. Jak to bylo dál už každý dobře ví. Juve ho prodalo zpět do United za nejdražší částku ve fotbalové historii - 89 milionů liber.

Robert Lewandowski - 2014 (Borussia Dortmund - Bayern Mnichov)

Elitní střelec mohl rozhodně opustit dortmundský klub mnohem dříve a ten by na něm ještě vydělal majlant, ovšem Borussia raději zvolila cestu nechat si hráče až do posledního okamžiku smlouvy. Střelecký apetit ho následně neopustil ani v Allianz Areně, kde za dva a půl roku nasázel 90 gólů a získal další dva mistrovské tituly.

Esteban Cambiasso - 2015 (Inter Milán - Leicester)

Nigel Pearson učinil skvělý tah, když angažoval volného Argentince, jehož po skončení smlouvy odmítl Inter. Cambiasso vyhrál v Itálii úplně všechno a svojí inspiraci a vůdcovstvím pomohl Foxes k setrvání v Premier League. V posledních devíti utkáních sezóny dokázal Leicester vybojovat sedm výher a jednu remízu. V létě se rozhodl odejít a přišel tak o šanci být součástí ještě krásnější fotbalové pohádky.

James Milner - 2015 (Manchester City - Liverpool)

Nikdy nebude tím nejpůsobivějším hráčem na trávníku, ale City ho svého času kupovali za 26 milionů liber a Liverpool ho získal zcela zdarma. Milnerova univerzálnost, díky níž dokáže vyplnit kterékoliv místo v sestavě je pro Reds neocenitelná.

