Ostatní - Přestupové spekulace: Který gólman skončí v Realu Madrid? Vrátí se do Chelsea její někdejší hráč? Klopp konkuruje City v operaci Aubameyang

Dnes 12:45 - Lednový přestupní termín je za námi, ten letní ještě hodně daleko. Ovšem už nyní je fotbalový bulvár plný zaručených spekulací, které by se za pár měsíců mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

City předběhli Real a Barcelonu v boji o 15letého mladíka

Manchester City zvítězil v minisouboji o 15letého talentovaného pravého obránce Richarda Dionkoua, jenž momentálně působí v Realu Mallorca. Jelikož ale hráči ještě není 16 let, dohraje tuto sezónu na Mallorce. Konkurenty pro Citizens byli Real Madrid, Barcelona a také Atlético Madrid. (zdroj: The Sun)

O Carrasca se strhne v létě velká bitka

O hráče Atlética Madrid Yannicka Carrasca se strhne v létě pořádná mela. O jeho angažování mají zájem vedle Arsenalu, Chelsea, Paris SG také mnichovský Bayern. Atlético za hráče, který měl v poslední době jisté neshody s koučem Simeonem, bude požadovat minimálně 40 milionů liber. (zdroj: Mirror)

Agent Courtoise je v permanentním kontaktu s Realem Madrid...

Podle OK Diario je agent brankáře Chelsea Thibauta Courtoise v permanentním kontaktu s vedením Realu Madrid ohledně jeho potencionálního přestupu. Management Blues je prý ochoten o přestupu jednat v případě, že Bílý balet upustí od snahy získat Edena Hazarda. (zdroj: OK Diario)

...jenže Pérez chce De Geu a zaplatí za něj klauzuli

Informace ze španělských médií ale hovoří o tom, že direktiva Bílého baletu upřednostňuje španělskou reprezentační jedničku Davida de Geu, jehož mohla získat už na konci přestupového okna 2015. De Gea následně podepsal nový kontrakt, v němž je i výkupní klauzule ve výši 65 milionů eur. Tu je údajně madridský klub ochoten zaplatit. (zdroj: Marca)

Chelsea chce zpět Lukakua a myslí i na Cancela

Chelsea si v příští sezóně zcela určitě znovu zahraje Ligu mistrů a chce svůj kádr náležitě posílit. Letos nehraje vložené pohárové zápasy uprostřed týdne což se příští rok změní a nárok na hráče bude větší. Mezi hlavními kandidáty na příchod do Conteho kádru jsou především Romelu Lukaku z Evertonu a Joao Cancelo z Valencie. Prvně jmenovaný už na Stamford Bridge působil a o portugalského záložníka, či krajního obránce Valencie, jehož cena je vyčíslena na 25 milionů liber, má zájem také Barcelona. (zdroj: Mirror)

Klopp chce konkurovat Citizens při získání Aubameyanga

Pep Guardiola by rád získal útočníka Dortmundu Pierra Emericka Aubameyanga v případě, že by po skončení sezóny odešel z Etihad Stadium Sergio Agüero. Ovšem reprezentanta Gabonu monitoruje i manažer Liverpoolu Jürgen Klopp. Část přestupu by mohl Liverpool uhradit z prodeje Daniela Sturridge, o nějž má zájem West Ham. (zdroj: Daily Mail)

Barcelona upřela svůj zájem na záložníka Monaca

Barcelona podle informací francouzských novinářů má zájem o záložníka Monaca Portugalce Bernarda Silvu. Sportovní ředitel azulgranas dokonce cestoval na sobotní zápas tohoto klubu s Nice, aby na vlastní oči sledoval vyhlédnutého fotbalistu. Klub z francouzské Ligue 1 by rád za hráče získal 70 milionů liber. (zdroj: Sportskeeda)

Zaplatí Arsenal 60 milionů za Lacazetta?

Útočník Lyonu Alexandre Lacazette přiznal, že by v létě rád opustil francouzskou ligu. A ačkoliv je jeho snem hrát za Barcelonu, velké naděje na jeho angažování si dělá mimo jiné i Arsenal. Ve Francii se ale proslýchá, že by případný přestup nevyšel Wengera nijak lacino. Lyon prý bude chtít za hráče kolem 60 milionů liber. (zdroj: Team Talk)

