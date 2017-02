Ostatní - Kamerun otočil finále s Egyptem a je popáté africkým mistrem

© as.com - Vincent Aboubakar

Dnes 08:13 - Fotbalisté Kamerunu s obráncem Slavie Michaelem Ngadeuem vyhráli mistrovství Afriky. "Nezkrotní lvi" ve finále 31. ročníku v Libreville po obratu porazili Egypt 2:1 a slaví historicky pátý triumf, první od roku 2002.

Egypťany poslal do vedení ve 22. minutě záložník Mohamed Elneny, ale po hodině hry vyrovnal střídající obránce Nicolas N´Koulou a v 88. minutě rozhodl o kamerunském vítězství další náhradník útočník Vincent Aboubakar.

"Mám ze svého mužstva velkou radost. Nejsou to jenom spoluhráči, ale také přátelé. Stále je však u nás velký prostor na zlepšení," řekl novinářům belgický trenér Kamerunu Hugo Broos.

Jeho svěřenci soupeře zdolali poprvé po patnácti letech a vrátili mu porážky z finálových duelů z let 1986 a 2008. Egypt přišel o šanci vylepšit svůj kontinentální rekord na osm primátů.

Elneny otevřel skóre ve 22. minutě po Salahově přihrávce střelou z úhlu do horního rohu. Egypťané v prvním poločase kontrolovali hru a protivníka nepustili do žádné větší šance.

Druhá pětačtyřicetiminutovka ale patřila Kamerunu. V 59. minutě vyrovnal hlavou stoper N´Koulou, který v první půli vystřídal zraněného Teikeua. Čtyřiačtyřicetiletý egyptský brankář Hadarí inkasoval teprve podruhé na turnaji.

Kamerunci poté ožili a "Faraony" zatlačili. Závěr utkání ozdobil povedenou individuální akcí Aboubakar. Útočník Besiktase si nejprve zpracoval dlouhý míč na hrudi, pak si patičkou obhodil obránce a z voleje poslal míč k tyči.

"Kamerun si zasloužil vyhrát. Je mi to upřímně líto kvůli hráčům, ale bylo toho na ně moc, byli příliš unavení. Pro mě osobně je to další ztracené finále, ale nemohu říct, že jsem si na to zvykl," uvedl argentinský kouč Egypta Héctor Cúper, který už prohrál například dvě finále Ligy mistrů na lavičce Valencie.

