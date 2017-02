Ostatní - Přestupové spekulace: Martial prý skončí v PSG, Barcelona spojovaná s Iscem, Chelsea chce trumfnout Bílý balet

© fichajes.com - Sergio Agüero

Dnes 10:17 - Lednový přestupní termín je za námi, ten letní ještě hodně daleko. Ovšem už nyní je fotbalový bulvár plný zaručených spekulací, které by se za pár měsíců mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Chelsea vzdává de Vrije, půjde asi do Manchesteru

Londýnská Chelsea měla údajně velký zájem o obránce Lazia Stefana de Vrije. Ovšem podle důvěryhodných zdrojů od snahy získat ho ustoupila a 24letý fotbalista se v létě bude stěhovat s největší pravděpodobností do Manchesteru United. Ten za něj zřejmě zaplatí 30 milionů liber. (zdroj: Mirror)

Douglas Costa v létě do Anglie?

Informace z německého tisku hovoří o tom, že je útočník Douglas Costa nespokojený se svým pobytem v Bayernu Mnichov kam přestoupil v roce 2015 ze Šachtaru Doněck. „Necítím se tu úplně šťastný, ale brzy najdeme řešení. Jestli tu zůstanu záleží na několika faktorech. Jedním z nich jsou odehrané minuty. Anglie je jednou z nejlepších lig světa - fantastická,“ uvedl hráč, který má smlouvu do roku 2020 a za méně než 25 milionů liber ho klub nepustí. (zdroj: Bild)

Martial půjde do PSG

Útočník Anthony Martial se domnívá, že ho chce José Mourinho vytlačit z Manchesteru United. Podle něj se stal obětním beránkem pokaždé, když se klubu nedařilo. Proto se spekuluje o tom, že se v létě vrátí zpět do Francie a zdá se, že mu manažer Red Devils nebude stát v cestě. Velký zájem má zejména Paris SG. (zdroj: Mirror)

Calhanoglu blízko přestupu na Stamford Bridge

Hakan Calhanoglu dostal od FIFA čtyřměsíční trest zákazu činnosti zato, že nepřestoupil v roce 2011 z Karlsruhe do Trabzonsporu v operaci, která již byla uzavřena a rozhodl se místo toho zůstat v Německu. Současný hráč Bayeru Leverkusen už je ale prý dohodnutý na podmínkách smlouvy s londýnskou Chelsea od příští sezóny. Podle odborníků by byl ideální náhradou za Oscara, který v lednu odešel do čínské Superligy. (zdroj: Fanatik)

Počká si Barcelona na Isca?

Na hodně zajímavý transfer může dojít mezi dvěma úhlavními rivaly španělské ligy - Barcelonou a Realem Madrid. Záložník Isco ještě neprodloužil s Bílým baletem smlouvu, jež skončí v létě roku 2018 a je dost dobře možné, že si Barcelona počká na vypršení jeho kontraktu a poté ho získá zadarmo. Dříve ho získat ani nechce, neboť by neměla dostatek finančních prostředků. (zdroj: The Sun)

Conte chce Jamese, toho nenechá jít Ronaldo

Záložník Realu Madrid James Rodríguez je letním přestupovým cílem Antonia Conteho z Chelsea. Nicméně celý přestup může narazit na nesouhlas jeho spoluhráče Cristiana Ronalda. Portugalec je totiž jeho velký kamarád, v klubu má velké slovo a je dost dobře možné, že celá operace může ztroskotat právě na této „drobnosti“. (zdroj: Marca)

Přesune se Carrick do Arsenalu?

Michaelu Carrickovi končí v létě V Manchesteru United smlouva, José Mourinho mu nový kontrakt prý zatím garantovat nemůže a tak je velmi pravděpodobné, že 35letý fotbalista opustí Old Trafford bez jakékoliv náhrady. Spekulace dokonce mluví o tom, že by se Carrick mohl přesunout do Arsenalu. (zdroj: The Sun)

Chelsea je připravena překonat Real Madrid v boji o Agüera

Chelsea je prý v létě připravena překonat nabídku madridského Realu v boji o získání útočníka Manchesteru City Sergia Agüera a zaplatit 75 milionů liber. Podle britských listů má ale o hráče zájem také Atlético Madrid a Inter Milán. (zdroj: TeamTalk)

United se zajímají o mladého hráče Realu Madrid

Marco Asensio i přesto, že nedostává příliš velký prostor za hvězdami Realu Madrid, zažívá velmi dobrou premiérovou sezónu na San Bernabéu. Bývalý kouč Bílého baletu José Mourinho by ho chtěl mít ve svém kádru. Ovšem Los Blancos nechtějí tohoto 20letého fotbalistu, jehož si pořídili jen za 3 miliony liber, prodat a stanovili sumu od níž by byli ochotni jednat na 40 milionů liber. (zdroj: The Sun)

