Ostatní - TOP 10 nejdražších přestupů lednového přestupového okna

01.02. - Včera se zatáhla roleta za zimním přestupovým oknem. Ačkoliv se ty největší transfery dělají především v létě, jak dokazuje následující přehled nebyla v lednu nouze o zajímavé a také nákladné přesuny. Zde je žebříček těch deseti nejnákladnějších.

1. Oscar, 51 milionů liber (Chelsea → Shanghai SIPG)

Záložník Chelsea byl v předchozí době spojován s přesunem do Juventusu. Nicméně jakmile zjistil, že nepasuje Antoniu Contemu do plánů, rozhodl se odejít do Číny. Okamžitě se stal nejlépe placeným hráčem světa, ovšem jen na krátkou dobu, než ho předběhl Carlos Tévez.

2. Julian Draxler, 34 milionů liber (Wolfsburg → PSG)

Německý mistr světa sdělil vedení týmu, že už za Vlky víc nechce hrát a to se nerozpakovalo a správně ho včas prodalo. Skvělý křídelník byl zmiňován zejména ve spojitosti s Arsenalem.

3. Gabriel Jesus, 27,2 milionů liber (Palmeiras → Manchester City)

Celý přestup už byl hotový v létě, ale poslední detaily se dohodly až nyní v lednu, kdy hráč čekal celý týden, než bude jeho transfer potvrzen. Od tohoto mladého fotbalisty se očekává hodně, mnozí ale budou namítat, že Gabriel není to, co Guardiola právě teď potřebuje, spíše hráč s výhledem do budoucnosti.

4. Goncalo Guedes, 25,5 milionů liber (Benfica → PSG)

O portugalského talenta se silně zajímal Manchester United, interes Josého Mourinha byl opravdu velký. No, a vida, kouzlo Paříže zapůsobilo na hráče jako zaklínadlo a stal se tak po Draxlerovi další mnohamilionovou posilou.

5. Dimitri Payet, 25 milionů liber (West Ham → Olympique Marseille)

West Ham asi musí hodně litovat, že Payeta, jenž si udělal jméno na evropském šampionátu, neprodal v létě. To by za něj získal mnohem víc než nyní, kdy si hráč vytrucoval přestup a jeho cena od té doby hodně klesla. Kladiváři tak nakonec mohou být rádi alespoň za 25 milionů...

6. Odion Ighalo, 19,8 milionů liber (Watford - Changchun Yatai)

Čínské kluby v létě za Ighala nabízely mnohem větší peníze, ale hráč odmítal přestoupit. Nicméně během následujících měsíců se vše hráči rozleželo v hlavě a síla peněz nakonec zvítězila.

7. Morgan Schneiderlin, 19,5 milionů liber (Manchester United → Everton)

Na Old Trafford se moc neprosadil, nicméně pro Toffees je to dobrý tah. Francouzský fotbalista se opět sejde s manažerem Ronaldem Koemanem. Možná jedna z nejlepších transakcí pro všechny zainteresované strany.

8. Chendong Zhang, 17,4 milionů liber (Beijing Sinobo Guoan → Hebei China Fortune)

Další přestup v němž je zapojena čínská Superliga. Tentokrát sice nešlo o závratné sumy, ovšem jen z určitého úhlu pohledu. Protože utratit za hráče, křídelního útočníka, který v minulé sezóně nedal ani gól, takové peníze, je fakt názorný úkaz inflace, jež zasáhla tuto ligu.

9. Axel Witsel, 17 milionů liber (Zenit → Tianjin Quanjin)

Belgický reprezentant byl v létě nejen spojován s přestupem do Juventusu, ale byl dokonce velice blízko i k jeho uskutečnění. Ruský klub ale na poslední chvíli cukl. Vše Witselovi vynahradil Zenit přestupem teď. Operace notně obohatí hráčovo i klubové konto.

10. Leonardo Pavoletti, 15,3 milionů liber (FC Janov → Neapol)

Útočník Manolo Gabbiadini přestoupil z Neapole do Southamptonu a tak není divu, že si Neapol našla náhradu. Ačkoliv za ni překvapivě utratila víc, než vydělala na svém bývalém hráči. V letošní sezóně dal v 10 zápasech Serie A tři góly.

