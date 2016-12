Ostatní - 6 nejlepších individuálních výkonů v dosavadním průběhu letošní sezóny

© manchestereveningnews.co.uk, zimbio.com, fotbalportal.cz - Messi, Sánchez, Aubameyang

1 Líbilo se

Dnes 13:58 - Většina evropských soutěží se na nějaký čas uloží k zimnímu spánku, samozřejmě vyjma anglické Premier League. Statistický portál WhoScored.com hodnotí v každém zápase všechny hráče z 6 nejlepších evropských lig. Nejvyšším hodnocením je známka 10. Podzimní část byla velmi působivá, bylo rozdáno hned 26 desítek. Mezi těmito vybrali redaktoři WhoScored.com 6 nejlepších individuálních výkonů. Pojďte se na ně podívat.

Nikola Kalinič (Cagliari vs. Fiorentina)

Říjnový duel mezi Fiorentinou a Cagliari byl jedním z nejpamátnějších zápasů letošního ročníku Serie A. Tím hlavním důvodem byl výkon Nikoly Kaliniče. Fialky sice prohrávali už po 63 sekundách 1:0, ale pak na hřišti rozpoutaly uragán. V 53. minutě už vedli 1:5. To dovršil svůj hattrick Nikola Kalinič.

(zdroj: whoscored.com)

Zápas nakonec skončil výhrou hostů 3:5. Nikola Kalinič nejprve ve 20. minutě srovnal na 1:1, poté za dalších 6 minut vybídl ke skórování Bernarderschiho, který jeho přihrávkou nepohrdl, a následně skóroval Bernarderschi podruhé. Ve 40. minutě zvýšil chorvatský útočník na 1:4 a krátce po přestávce svůj skvělý výkon korunoval třetí brankou. Do té doby přitom skóroval v letošní Serii A pouze jednou.

Ze čtyř střel na branku tedy přetavil hned tři v gólovou radost. Připsal si také dvě klíčové přihrávky, dvě úspěšné kličky a měl 89,5% úspěšnost přihrávek. Výkon Kaliniče byl statisticky nejpovedenější v dosavadním průběhu letošního ročníku nejvyšší italské ligy.

Alexis Sánchez (West Ham vs. Arsenal)

Podobně jako Kalinič i Alexis Sánchez získal nejvyšší známku 10 při výhře svého týmu, kdy vstřelil Arsenal pět gólů. Chilský reprezentant hrál klíčovou roli při úvodním gólu zápasu na Olympijském stadionu. Profitoval z chyby Ogbonny, předskočil Rieda a poté naservíroval Özilovi míč před prázdnou bránu. Následně ale „ukradl“ německému záložníkovi jeho show.

(zdroj: whoscored.com)

Ještě dvacet minut před koncem to stále bylo pouze 0:1 pro Arsenal. Nic nebylo rozhodnuto. Pak však začal úřadovat Alexis Sánchez. Nejprve využil přihrávku Mustafiho, poté v 80. minutě zvýšil na 0:3, a když se West Ham chtěl ještě pokusit v 83. minutě o zázrak a snížil na 1:3, největší hvězda Arsenalu přispěchala s okamžitou odpovědí a už za minutu to bylo díky jeho dokonání hattricku znovu o tři góly. Gunners pak přidali ještě jeden zásah a vyhrál 1:5.

Z pěti střel našel Alexis Sánchez čtyřikrát prostor mezi třemi tyčemi a třikrát skóroval. Připsal si 5 klíčových přihrávek a 3 úspěšné kličky. Jeho hodnocení bylo na WhoScored.com nejvyšší v rámci Premier League od loňského října, kdy Wijnaldum vstřelil 4 góly do sítě Norwiche.

Jorginho (Moreirense vs. Arouca)

Nejnovější přírůstek v rámci desetibodových hodnocení se urodil minulý víkend. Vysloužil si jej mladíček Jorginho z portugalské Arouky. Teprve se zabydluje v prvním týmu. Vždyť minulý měsíc debutoval v nejvyšší portugalské soutěži. Do Portugalska zamířil na začátku tohoto roku. Předtím působil v akademii Manchesteru City.

(zdroj: whoscored.com)

V Moreirense na tohoto jednadvacetiletého útočníka jistě ještě dlouho nezapomenou. Jorginho poslal hosty do vedení v 11. minutě. To krásně skóroval z voleje po přihrávce Mateuse. O 18 minut později si tito dva role vyměnili a Jorginho přihrál na gól Mateusovi. Ve 47. minutě sice vstřelili domácí kontaktní gól, ale o 4 minuty později zvýšil Jorginho na 1:3 pro Arouku. Svůj hattrick pak dovršil v 82. minutě, kdy skóroval přímo z rohu.

Jorginho tak měl prsty ve všech čtyřech gólech svého týmu. Mimo to dokončil úspěšně čtyři kličky a připsal si 4 úspěšné obranné zákroky. Jedná se o nejlepší hodnocení v celém dosavadním průběhu nejvyšší portugalské soutěže.

Yannick Carrasco (Atlético Madrid vs. Granada)

Zůstaňme o mladých křídel. Yannick Carrasco prožil zápas, na který nikdy nezapomene, v říjnu proti Granadě. Momentálně neprožívají Colchoneros nejlepší období, ale před dvěma měsíci bylo vše jinak. Výkony týmu Diega Simeoneho zvedaly ze sedadel. Na Vicente Calderón schytala Granada debakl 7:1. Belgický reprezentant zažil úžasný večer.

(zdroj: whoscored.com)

Přitom ze začátku nebylo vše růžové. Granada šokovala Atlético a šla v 18. minutě do vedení zásluhou Cuency. Jenomže Carrasco to takto dlouho nenechal. Nejprve ve 34. minutě po přihrávce Saviče srovnal a těsně před pauzou otočil skóre, když mu asistoval Correa. Po přestávce Carrasco ve svém famózním vystoupení pokračoval.

V 61. minutě dovršil po pasu Griezmanna hattrick. To bylo od něj gólově vše, ale v poslední destiminutovce přidal ještě dvě gólové asistence. Díky tomu je Carrasco jeden z pouhých dvou hráčů, kterým se v této sezóně podařilo připsat si 5 „kanadských“ bodů v jednom utkání.

Pierre-Emerick Aubameyang (Hamburk vs. Borussia Dortmund)

Za druhý nejlepší individuální výkon dosavadního průběhu celé sezóny označili redaktoři WhoScored.com výkon Aubameyanga proti Hamburku. Gabonský útočník se vrátil do hry poté, co z důvodu suspendace nemohl nastoupit v Lize mistrů. Jeho góly v utkání proti Hamburku nepatří do kolonky nejkrásnější, ale to, že naprosto zdevastoval defenzivu HSV, na tom nic necmění.

(zdroj: whoscored.com)

Aubameyang poslal hosty do vedení už ve čtvrté minutě. Bylo na něm vidět, že je hned od úvodních vteřin hodně při chuti. Důkazem budiž to, že už v 27. minutě dovršil hattrick. U gólů mu asistovali Mor a Bartra. Krátce po poločasové přestávce pak Aubameyang skóroval počtvrté, když zužitkoval přihrávku Pulišiče. To už Dortmund vedl 0:4. V 76. minutě přihrál Aubameyang na gól Dembelemu. BVB nakonec vyhrálo 2:5.

Ano, to právě Aubameyang jen ten druhý hráč, kterému se v letošní sezóně podařilo zaznamenat 5 bodů. Je také jedním ze tří hráčů, kteří v tomto ročníku vstřelili 4 góly v jednom zápase. Je ve společnosti Mertense z Neapole a Cavaniho z PSG.

Lionel Messi (Barcelona vs. Betis)

Může se to zdát divné, že výkon, při kterém hráč vstřelil nejméně gólů z těchto 6 vybraných, označili redaktoři WhoScored.com za ten vůbec nejlepší individuální výkon dosavadního průběhu sezóny, ale takový zkrátka výkon Lionela Messiho v srpnu proti Betisu byl. Argentinský kapitán Blaugranas zase jednou předvedl svou genialitu.

(zdroj: whoscored.com)

Barcelona vedla už v 6. minutě zásluhou Turana. Jenomže Betis se nevzdal a Castro v 21. minutě srovnal. Ovšem Messi to tak dlouho nenechal. Ve 37. strhl vedení znovu na stranu domácích. Do poločasu zvýšil ještě Luis Suárez. Po přestávce pak Messi předvedl svá kouzla a přihrál na druhý gól uruguayskému snajprovi. O minutu později Messi skóroval sám. V 82. minutě dokonal hattrick Suárez a Barcelona vyhrála 5:1.

Lionel Messi vystřelil dvanáctkrát, z toho hned pětkrát našel prostor mezi třemi tyčemi. Dokončil úspěšně 6 kliček, vytvořil 6 gólových šancí, byl zkrátka k nezastavení. Dle serveru WhoScored.com to byl nejlepší individuální výkon ze všech 6 největších evropských lig.

Kam dál?

Více informací o ACF Fiorentina naleznete zde.

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Michal Čermák / whoscored.com, skysports.com, fourfourtwo.com, fotbalportal.cz, youtube.com