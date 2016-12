Ostatní - Přestupové spekulace: Pustí Chelsea Courtoise? United znovu lákají Griezmanna, TOP útočník do Realu

© sport.es - Antoine Griezmann

Dnes 11:52 - Lednový přestupní termín už pomalu ťuká na dveře a my vám tradičně přinášíme další dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech. Jaké zajímavé spekulace se vedou v souvislosti s těmi největšími kluby?

Borussia se zajímá o talent z Tottenhamu

Vedení Borussie Dortmund potřebuje vyztužit obranu. BVB inkasovalo 19 gólů v 17 ligových zápasech, což je nejhorší bilance mezi prvními sedmi kluby tabulky německé ligy. A jednoho hráče našlo v Premier League, konkrétně v Tottenhamu. Zde má potíže se dostat do sestavy mladý Rakušan Kevin Wimmer, jenž do Londýna přišel před rokem z Kölnu. Nicméně podle důvěryhodných zdrojů se budou Spurs zdráhat pustit 24letého hráče v půlce sezóny. Mnohem větší šance se rýsuje v létě. (zdroj: HITC)

Arsenal bude bojovat o Guedese se silnou konkurencí

Portugalský deník Sol informoval o tom, že se Arsenal zajímá o 20letého křídelního fotbalistu Benficy Goncala Guedese pro případ, že by s klubem nechtěl podepsat novou smlouvu Oxlade-Chamberlein. Toho by klub musel prodat, aby ho neztratil úplně bez náhrady. Ovšem o portugalského hráče, který již dvakrát nastoupil za národní tým, má zájem také Valencia a PSG. Každopádně jeho výkupní klauzule činí 60 milionů eur. (zdroj: Gunner Sphere)

Vrátí se brankář Chelsea do Madridu?

Real Madrid v úterý obdržel dobrou zprávu. Může v létě bez omezení angažovat nové hráče a hned se rozvířily spekulace o možném příchodu brankáře Chelsea Thibauta Courtoise. Ten už v hlavním městě Španělska působil před přestupem do Premier League, když hájil dres konkurenčního Atlética během tříletého hostování. Real prý nabízí 21 milionů liber, Chelsea ale není ochotna svého gólmana uvolnit. (zdroj: Daily Mail)

United opět chtějí Griezmanna

Manchester United opět studují možnosti jak získat útočníka Atlética Madrid Antoineho Griezmanna. Atlético letos neprožívá úplně ideální sezónu a také francouzský reprezentant čeká delší dobu na vstřelený gól. I tak už jich od začátku ročníku zaznamenal devět a na dalších šest jich nahrál. Griezmann již odmítl nabídku Arsenalu, když uvedl, že by chtěl zůstat v Madridu. Změní ale případná nabídka z Old Trafford jeho názor? (zdroj: The Sun)

Real chystá příchod TOP útočníka

Real Madrid chce v létě uskutečnit přestup TOP útočníka a vyhlédnutým hráčem číslo jedna by měl být dortmundský Pierre-Emerick Aubameyang. Dortmundu prý nabídne 84 milionů liber. Pokud by ale klub ze Signal Iduna Parku odolal i takto závratné nabídce, vrhnul by se Bílý balet po variantě B a tou by nebyl niko jiný, než forvard Juventusu Paulo Dybala. (zdroj: AS)

Vidal do Chelsea?

Podle zdrojů ze Španělska přemýšlí manažer Chelsea Antonio Conte nad posilami již pro nadcházející sezónu. A jedním z borců, které by rád přivedl do svého kádru, je také chilský středopolař Bayernu Mnichov Arturo Vidal. Bavorskému klubu za něj chce nabídnout 50 milionů eur. (zdroj: Marca)

Barcelona Weigla nezíská

Zklamání zavládlo v Barceloně poté, co 21letý záložník Julian Weigl podepsal nový kontrakt s Borussií Dortmund. Vedení katalánského klubu mělo o tohoto hráče velký zájem, nicméně podpisem kontraktu do roku 2021 je aktuálně jeho přestup vyloučen. (zdroj: Sky Sports)

Zůstane Yaya Touré u Citizens?

Yaya Touré, záložník Manchesteru City, je údajně nakloněn možnosti zůstat v klubu i nadále. Vedení Citizens mu nechtělo nabídnout nový kontrakt, jelikož ten stávající mu vyprší v létě. Nicméně poté, co se dostal Yaya Touré do hry, zvažuje setrvání v klubu. (zdroj: Daily Mail)

Draxler místo do Arsenalu k PSG?

Velký zájem o hráče Wolfsburgu Juliana Draxlera měl londýnský Arsenal. Nicméně podle posledního vývoje situace se zdá, že by 23letý německý reprezentant mohl skončit v PSG. Francouzský klub už se s hráčem dohodl na čtyř a půl leté smlouvě, nicméně kluby mezi sebou stále jednají. Wolfsburg prý požaduje 34 milionů liber. (zdroj: Bild)

Mourinho hledá v Portugalsku beka

José Mourinho by rád vyztužil svůj kádr na pozici pravého obránce, kde je jasnou jedničkou Antonio Valencia. Nedostatek konkurence ale může u tohoto hráče způsobit uspokojení, čemuž chce za každou cenu Mourinho zabránit. Proto by rád přivedl z Benficy mladého obránce Nelsona Semeda. Ten už v letošní sezóně vstřelil za lisabonský klub dvě branky a připravil čtyři gólové asistence. (zdroj: Goal)

Obránce Barcelony chtějí v Premier League

Pravý obránce Barcelony Aleix Vidal je pod trenérem Enriquem bez šance si pořádně zahrát. Místo uvolněné v létě Dani Alvesem obsadil záložník Sergi Roberto a tak se často spekuluje o možném odchodu Vidala. Naposledy se ozvala se zájmem Swansea. Otázkou však je, zda-li by hráče chtěla jen na hostování či na trvalý přestup. Za Vidala Barcelona v roce 2015 zaplatila 18 milionů eur Seville. (zdroj: ESPN)

