Nizozemsko: Eredivisie - Tottenham loví Sáncheze z Ajaxu. Hráč, který se má stát rekordní posilou Spurs, už je na lékařské prohlídce

Dnes 17:45 - V minulé sezóně skončil Tottenham na druhém místě hned za Chelsea. Přes léto zatím nepřivedl žádnou posilu, ale to se má velmi brzy změnit. Lékařskou prohlídkou, dle zdrojů SkySports, právě prochází Davinson Sánchez z Ajaxu Amsterdam. Měl by s londýnským klubem podepsat šestiletou smlouvu. Také by se mělo jednat o nejdražší posilu v historii klubu. Cena je odhadována na 42 miliónů liber.

Už během pátku vyšlo na povrch, že mezi Tottenhamem a Ajaxem by mělo být vše domluveno. Oba kluby dospěly k dohodě ohledně přestupu Davinsona Sáncheze. Kohouti zaplatí 42 miliónů liber, jakmile Sánchez projde lékařskými testy a obdrží pracovní povolení.

Předpokládá se, že s pracovním povolením by jednadvacetiletý Kolumbijec, jenž už dvakrát nastoupil za dospělou reprezentaci, neměl mít problém. Následně by měl podepsat šestiletý kontrakt.

„Rád bych poděkoval trenérovi, managementu, hráčům a fanouškům Ajaxu Amsterdam. Je to pro mě skvělý krok, abych přišel sem a dál rozvíjel svou kariéru,“ vzkázal Sánchez už v pátek.

V minulé sezóně se Sánchez stal nejlepším hráčem Ajaxu. Byl také jedním z cílů Barcelony a Interu Milán. Davinson Sánchez nastupuje na pozici stopera. V loňské sezóně zvládl vstřelit 6 ligových gólů.

