Francie: Ligue 1 - Velký lednový výprodej v PSG? Odejít by mohlo až pět hvězd

© thesun.co.uk - Ángel Di María a Julian Draxler

0 Líbilo se

Dnes 15:44 - Velké letní utrácení Paris Saint-Germain přeci jen bude mít svoje následky, francouzskému klubu totiž výrazně hrozí, že nesplní podmínky finanční fair-play a v lednu se proto bude muset vzdát až pěti hráčů, mezi kterými jsou i takové hvězdy jako Julian Draxler a Ángel Di María.

Paris Saint-Germain svými letními přestupy zlomil veškeré rekordy, jen za Brazilce Neymara a francouzský talent Kyliana Mbappého zaplatil přes 400 milionů eur, teď mu však hrozí, že nesplní podmínky FFP (finanční fair-play).



Podle katalánského deníku Mundo Deportivo tak PSG bude muset sáhnout v lednu k velkému výprodeji, který by se mohl dotknout Juliana Draxlera, Ángela Di Maríi, Lucase Moury, Kevina Trappa i Javiera Pastoreho.



Argentinský záložník Ángel Di María byl už během léta spojován s přestupem do Barcelony, který sice na poslední chvíli ztroskotal, katalánský velkoklub je ale připraven v lednu na jednání navázat a najít dohodu s PSG.



To německý křídelní hráč Julian Draxler nejvíce doplatil na příchod hvězdného Neymara, který vystrnadil bývalého hráče Schalke 04 a Wolfsburgu ze sestavy. Draxler však nemusí zoufat, protože po vydařené první sezóně v Paříži nebude mít o zájemce nouzi.



Na odchodu bude pravděpodobně i Brazilec Lucas Moura, jehož pozice se za poslední dva roky v Paříži naopak výrazně ztížila a stejně jako Kevin Trapp, který se nestal tím elitním gólmanem, v jakého PSG doufalo, je v klubu považován za nadbytečného.

Kam dál?

Vít Sedlák / bleacherreport.com, FotbalPortal.cz