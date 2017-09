Francie: Ligue 1 - PSG získalo Mbappého, za kterého zaplatí za rok. Je to největší talent dneška, říká o něm prezident PSG

© psg.fr - Kylian Mbappé

0 Líbilo se

Dnes 09:55 - Přestupy ve francouzské lize se do jisté míry odehrávají lehce ve stínu anglické Premier League. To však není případ Kyliana Mbappého, potenciálně další přestupové bomby. Žádaný osmnáctiletý talent totiž odešel na hostování do PSG s budoucí opcí na přestup. Za 166 milionů liber.

O tom, že se PSG zajímá o Kyliana Mbappého se hovořilo dlouho před posledním dnem přestupového období. V kontextu letošního velkého utrácení pařížského klubu se však nečekalo, že by po dvousetmilionovém příchodu Neymara došlo k dalšímu stomilionovému utrácení.

PSG nakonec získalo Mbappého lišáckým způsobem. Letos bude hostovat a za rok na něj PSG uplatní, pravděpodobně povinnou opci, ve výši 166 milionů liber (180 milionů eur). Za rok by se tak z Mbappého měl stát druhý nejlepší fotbalista historie. S tím vůbec nejdražším se pak bude potkávat na hřišti.

O talentovaného Mbappého se po uplynulé sezoně zajímaly přední kluby z Anglie i Španělska, sám Mbappé se však rozhodl zůstat v Francii. PSG se s Monakem dohodlo už v neděli večer, k formálnímu potvrzení hostování a následného přestupu ale došlo až v posledním přestupovém dni.

„Je to velká pocta a radost, že se mohu připojit k Paris Saint-Germain. Každý malý klub z pařížského regionu sní o tom, že jednoho dne oblékne modročervený dres a zažije tu neopakovatelnou atmosféru stadionu Parc des Princes. Chtěl jsem se stát součástí klubového projektu, který je podle mě jedním z nejambicióznějších v Evropě. Vedle mých nových spoluhráčů chci pokračovat ve svém rozvoji a zároveň chci klubu pomoci naplnit jeho velké ambice,“ řekl na webových stránkách PSG Mbappé, který v Paříži vyrůstal a do Monaka zamířil v roce 2013.

Kyliana Mbappého vřele přivítal i prezident pařížského klubu, Nasser al-Khelaifi. „Je to velká satisfakce, že se nám podařilo Kyliana získat do naší pařížské rodiny. Pro celý francouzský fotbal je nezbytné, abychom drželi a rozvíjeli hráče v domácí soutěži.“

„Mezi hráči ve své věkové kategorii je bezpochyby tím nejlepším a nejtalentovanějším na světě. Zdobí jej technické, fyzické i psychické kvality, to vše na vysoké úrovni. Od té doby, co pronikl do velkého fotbalu, si získal reputaci a vydobyl si respekt. Je velmi ambiciózní a už ve svém věku je vyspělým člověkem.“

„V našich barvách a ve spolupráci se světovými fotbalisty bude Kylian smět rozvíjet svůj talent. V následujících měsících a letech z toho bude mít prospěch i francouzský národní tým. Příchod Kyliana je pro naše fanoušky velkým důvodem k radosti a pýše,“ uzavřel al-Khelaifi.

PSG čelilo postihům Finanční fair play v roce 2014 poté, co podle kontrolních orgánů nemohla sponzorská smlouva s katarskou společností dostatečně pokrýt vysoké náklady na přestupy. Jestli k podobnému vyšetřování dojde i po letošním utrácení PSG, se teprve uvidí, zprávy ze Španělska ale uvádějí, že Real Madrid i Barcelona na základě přestupového počínání PSG podaly formální stížnosti adresované řídícím orgánům evropského fotbalu.

Ondřej Pražák / theguardian.com