Francie: Ligue 1 - Tomáš Koubek se na čtyři roky upsal francouzskému Rennes

Dnes 09:43 - Fotbalový brankář Tomáš Koubek přestoupil ze Sparty do Rennes. Ve francouzském klubu prošel zdravotní prohlídkou a podepsal smlouvu na čtyři roky. Rennes o tom informuje na svém webu. Podle informací médií by za reprezentačního gólmana měla Sparta dostat tři miliony eur (asi 78,3 milionu korun).

"Jsem velmi šťastný a hrdý na to, že jsem byl pro Rennes první volbou na post brankáře. Podpisem dlouhodobé smlouvy ve mě klub vkládá velkou důvěru," citoval klubový web Koubka. "Nový klub, nový trenér, nový jazyk, nové prostředí, to je pro mě velká výzva a vydám ze sebe to nejlepší. Francouzská liga patří mezi nejlepší na světě a já se budu snažit zúročit své zkušenosti ve velkých zápasech," dodal.

Koubek "dostal" přestup k sobotním pětadvacetiletým narozeninám. Do Sparty přišel z Hradce Králové před dvěma lety, údajně za osm milionů korun, ale následně odešel na hostování do Liberce, kde patřil k oporám. V minulém ročníku se vypracoval ve sparťanskou jedničku a odchytal 23 utkání.

V tomto ročníku měl začít jako dvojka za posilou Martinem Dúbravkou, ale od 2. kola už byl zpět v brance a ve čtyřech zápasech dvakrát udržel čisté konto. Sparta má k dispozici vedle Dúbravky i zkušeného Davida Bičíka a mládežnického reprezentanta Vojtěcha Vorla, a tak Koubkovi v přestupu nebránila.

Koubek se tak vydává ve šlépějích Petra Čecha, který ze Sparty odešel právě do Rennes a následně po dvou letech zamířil do Chelsea, kde se vyšvihl mezi nejlepší gólmany světa. "Minulý týden jsem si s Petrem Čechem volal a jen mi to doporučil," dodal Koubek.

V Rennes, které v úvodních čtyřech kolech francouzské ligy pokaždé inkasovalo a má jen dva body za remízy, se Koubek bude prát o místo s africkými gólmany. Tři zápasy zatím odchytal reprezentant Senegalu Abdoulaye Diallo a jeden alžírský reprezentant Raís Mbulhi. Trojkou je jednadvacetiletý Litevec Edvinas Gertmonas.

Redakce / ČTK