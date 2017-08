Francie: Ligue 1 - Monako se s PSG dohodly na přestupu Mbappého

© thesportbible.com, fotbalportal.cz - Kylian Mbappé

Dnes 09:10 - Oba kluby souhlasily. Z Kyliana Mbappého se stane druhý nejdražší hráč světa. Nepůjde do Arsenalu, do Liverpoolu, do Realu Madrid. Zůstane ve Francii, ale knížecí Monako vymění za pařížské PSG. Podmínky přestupu jsou zajímavé. Mbappé bude v této sezóně v PSG pouze hostovat. Ve smlouvě je možnost následného odkupu za 180 miliónů eur. To vše kvůli dodržení finančních pravidel Fair Play.

Podle zdrojů SkySports i dalších je už vše dohodnuto. Monako souhlasilo s požadavky PSG. Vše ještě musí svým podpisem stvrdit sám Kylian Mbappé. Osmnáctiletý útočník vystřelil v minulé sezóně jako kometa. Začalo se o něm mluvit jako o novém Henrym.

Zajímaly se o ně mnohé velkokluby. Hovořilo se o zájmu Realu Madrid, Arsenalu, Liverpoolu i mnohých dalších. Ovšem tento boj o vycházející hvězdu nakonec podle všeho vyhrálo Paris Saint-Germain.

To před nedávnem naprosto rozbouralo přestupový trh, když vykoupilo Neymara z Barcelony za astronomických 222 miliónů eur. Stanovilo nový světový rekord při přestupu za jednoho hráče.

I proto nebude příchod Mbappého tak jednoduchý. Kvůli finančním pravidlům Fair Play se zpozdí o 12 měsíců. Monako a PSG se dohodly na tom, že Mbappé bude nyní v PSG jen hostovat, ale ve smlouvě bude dodatek o následném odkupu. Cena by měla být stanovena na 180 miliónů eur. To vše splňuje pravidla UEFA. Dražší byl pouze Neymar.

V minulé sezóně Mbappé nastřílel celkem 26 gólů a přidal k tomu 8 asistencí. Pomohl Monaku k mistrovskému titulu a také do semifinále Ligy mistrů.

Během pondělí by měl Mbappé podstoupit lékařskou prohlídku a vše by mělo být zpečetěno jeho podpisem.

Michal Čermák / skysports.com, eurosport.com, fotbalportal.cz