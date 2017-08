Francie: Ligue 1 - PSG rokuje o získání Mbappého. Na roční hostování s opcí na přestup

Pokud je to pravda, tak to PSG to má fakt jak fotbal manager naživo

PSG rozjelo fakt nevídanou hru a snaží se tu slávu doslova vykoupit penězi. Otázkou je, zda to je tak dobře promyšlený projekt, jak si dotyčný šejk z PSG momentálně namlouvá a jak se to na první pohled tváří, jako velice reálné.

Sám jsem zvědavý, co bude výsledkem této "revoluce" ve fotbale a zda PSG ukáže, že zvolilo v rámci tohoto klubu správnou cestu a fotbal tím díky těm částkám udělá zase nechutnější