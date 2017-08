Francie: Ligue 1 - Neymar řídil výhru PSG nad Toulouse, byl u pěti gólů

Docela mu to preji.. konecne bude za hvezdu, jakou vzdy chtel byt, muzem cislo jedna. Kvalita francouzske ligy neni tak vysoka a jeden dominantni tym bude v pohode valcovat vsechny ostani, takze to bude vypadat po zbytek sezony asi tak, jak je videt ve videu. Ovsem jenom do doby, az v playoff LM narazi na skutecne kvalitni tym (Real), a bude po vsem.. Hodne stesti.