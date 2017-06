Francie: Ligue 1 - Evropské kluby nadále mlsně krouží kolem Mbappého. PSG mělo nabídnout 119 milionů liber

© mirror.co.uk - Kylian Mbappé

Dnes 12:32 - Loni to byl Paul Pogba, letos se zdá, že hlavní postavou letního přestupového období bude Kylian Mbappé. O osmnáctiletého útočník se přetahuje řada předních evropských klubů, které neváhají překonat rekordní přestupovou částku - 90 milionů liber, za kterých právě Pogba odešel s Juventusu do Manchesteru United.

Osmnáctiletý Kylian Mbappé rozpoutal u nejlepších evropských klubů takové šílenství, které nemá obdoby. O jeho kvalitách jsou týmy jako PSG, Arsenal či Real Madrid natolik přesvědčeny, že neváhají posunou hranici pro nejdražší přestup fotbalové historie.

S poslední úpravou nabídky mělo přijít francouzské PSG, které Monaku nabídlo astronomických 119 milionů liber, tedy o téměř 30 milionů více, než Manchester utratil za Paula Pogbu.

Francouzský útočník není žhavým zbožím bezdůvodně. V dresu Monaka v uplynulé sezoně nastoupil cekem do čtyřiceti čtyř zápasů. V nich vstřelil úctyhodných 26 branek, ke kterým přidal i 14 asistencí.

Už v osmnácti letech se tak stal jedním z nejdůležitějších hráčů svého týmu, který získal titul ve francouzské lize a dostal se do semifinále Ligy mistrů. I proto se Monako nechce svého talentovaného hráče zbavovat. Ještě během května se Monako muselo rozloučit s ofenzivním záložníkem Bernardem Silvou, kterého za 43 milionů liber zlákal Manchester City.

Emeritní zájem o Mbappého projevuje i Arsenal, který z něj měl dokonce učinit letní přestupovou prioritu číslo jedna. Kylian Mbappé by se pro přestup do Arsenalu mohl rozhodnout z několika důvodů. Jedním z nich je manažer Arséne Wenger, který dal šanci řadě nadějných francouzských fotbalistů. Právě útočníci původem z Francie jsou v sestavě Arsenalu dlouholetou tradicí. Pod Wengerovým vedením se prosadil Nicolas Anelka, Thierry Henry i Olivier Giroud.

Důvěra a individuální přístup. To je to, co bude Kylian Mbappé ve svém případném novém působišti potřebovat více než šesticifernou výplatu.

Ondřej Pražák