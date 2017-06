© fourfourtwo.com, skysports.com, fotbalportal.cz - Mbappé a Real? Zájem Bílého baletu trvá už od jeho 14 let

Dnes 10:50 - Včera odehrál kompletní zápas za dospělou reprezentaci Francie v přátelském utkání proti Anglii, který Les Bleus vyhráli 3:2. Kylian Mbappé zažívá úžasnou sezónu, která ho může z Monaka vystřelit do velkoklubu a klidně z něj udělat nejdražšího hráče světa. On sám přiznává, že o své budoucnosti bude přemýšlet. Není si jistý, že zůstane v knížecím klubu. Mluví se o Realu Madrid, který jej chtěl už před 4 lety.

Sezóna 2016/2017 byla pro Kyliana Mbappého vskutku průlomová. Dokázal toho hodně. Monaku pomohl k mistrovskému titulu po dlouhých 17 letech. V Lize mistrů dokráčel až do semifinále. Ve všech soutěžích nastřílel celkem 26 gólů. A to je mu pouhých 18 let.

Mbappé má s Monakem smlouvu platnou do roku 2019, ale pro knížecí klub bude velmi složité přes léto Mbappého udržet. Mluví se o zájmu řady velkoklubů, nejhlasitěji zřejmě o Realu Madrid. Sám Mbappé si svou budoucností jistý není.

„Odjedeme pryč s rodinou a popřemýšlíme o tom, co se stane.“

„Musíme to vyřešit. Uvidíme, jak na to také bude nahlížet klub, protože mám stále platný kontrakt. Nejsem volným hráčem. Uvidíme, co se bude dít.“

„A Real Madrid? Pokouší se mě získat už od té doby, co mi bylo 14 let.“

Ve včerejším přátelském utkání proti Anglii přihrál Kylian Mbappé Dembélému na rozhodující branku zápasu. Francie i přesto, že hrála téměř celou druhou půli bez vyloučeného Varaneho, vyhrála 3:2.

