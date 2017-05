Francie: Ligue 1 - Monako porazilo St. Etienne a po 17 letech slaví titul

© TRT World - Fotbalisté Monaka

Dnes 10:38 - Fotbalisté Monaka po 17 letech vyhráli francouzskou ligu. Svěřenci Leonarda Jardima v dohrávce 31. kola doma porazili St. Etienne 2:0 a před závěrečným zápasem sezony Ligue 1 mají v čele tabulky šestibodový náskok na neúspěšného obhájce Paris St. Germain.

Monako, kterému k jistotě mistrovského titulu stačil bod z posledních dvou kol, ukončilo čtyřleté panování pařížského klubu a slaví osmý ligový primát v historii. O góly se postarali Kylian Mbappé a střídající Valére Germain.

Domácí poslal do vedení v 19. minutě mladík Mbappé, který zakončil samostatný únik kličkou brankáři a střelou do odkryté branky. Pro osmnáctiletého útočníka to byl 15. ligový zásah v sezoně.

Monako mělo převahu, ale fanoušci na pojišťovací gól dlouho čekali. Ve druhém poločase hlavičku Falcaa vyrazil Ruffier a čtvrt hodiny před koncem před prázdnou brankou selhal Germain. Domácí útočník napravil zaváhání až ve třetí minutě nastavení z protiútoku.

Monako dosáhlo na 11. ligovou výhru za sebou a v letošním roce ještě v Ligue 1 neprohrálo. Jardimův výběr v této sezoně nastřílel ve francouzské nejvyšší soutěži zatím 104 gólů, což je největší počet od ročníku 1959/1960, v němž byly ještě produktivnější celky RC Paris (118) a Stade de Reims (109).

Redakce / ČTK