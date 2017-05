Francie: Ligue 1 - Lyon vyhrál kontumačně nedohraný zápas v Bastii

© RTL - Utkání mezi Lyonem a Bastií

Dnes 11:32 - Fotbalisté Lyonu vyhráli kontumačně zápas francouzské ligy v Bastii, který se 16. dubna kvůli výtržnostem domácích fanoušků nedohrál. Rozhodla o tom disciplinární komise soutěže. Bastii navíc nařídila odehrát další dvě domácí utkání na neutrálním hřišti a bez diváků.

Na cizím stadionu a bez přítomnosti fanoušků musela Bastia hrát už v minulém týdnu proti Rennes, které porazila 1:0. Tehdy šlo o předběžné opatření před konečným verdiktem disciplinární komise.

Ve zbylých třech kolech čeká Bastii jediný domácí zápas proti Lorientu. Další část trestu si poslední tým tabulky odpyká buď v baráži, nebo v příští sezoně.

Utkání Bastie s Lyonem začalo s téměř hodinovým zpožděním, protože domácí fanoušci napadli hráče Lyonu při rozcvičování a donutili je uprchnout do šaten. Zápas pak zůstal nedohrán poté, co skupina příznivců napadla gólmana hostů Anthonyho Lopese při odchodu do kabin po prvním poločase. Konflikt s Lopesem měl i jeden z ředitelů korsického klubu Anthony Agostini, který dostal čtyřměsíční zákaz činnosti.

Bastia se obávala odpočtu bodů, neboť v únoru kvůli rasistickým urážkám útočníka Nice Maria Balotelliho disciplinárka potrestala klub podmíněnou ztrátou jednoho bodu. Navíc museli Korsičané ve třech zápasech uzavřít část stadionu.

Na dně tabulky Bastia ztrácí dva body na baráž i na přímou záchranu v soutěži. Lyon po přičtení tří bodů zůstal čtvrtý.

