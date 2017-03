Francie: Ligue 1 - Nový Thierry Henry? Mbappé může své generaci dominovat jako teď Messi s Ronaldem

© skysports.com, fotbalportal.cz - Mbappé může být jedním z nejlepších na světě

Dnes 17:12 - Nedávno teprve oslavil osmnácté narozeniny, ale už dvakrát se mu podařilo skórovat ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. Navíc se mu podařilo pokořit defenzivu Manchesteru City. Teď byl dokonce povolán do prvního týmu francouzské reprezentace. Kylian Mbappé, útočník Monaka, zažívá snový start do své fotbalové kariéry. Může být jednou z megahvězd.

Pokud bude Kylian Mbappé stále držet hlavu nahoře, budou se mu vyhýbat zranění a bude činit rozumná rozhodnutí, může se stát Cristianem Ronaldem nebo Lionelem Messim své generace. Je to odvážné tvrzení, ale útočník, jemuž bylo v prosinci teprve 18 let, začíná prokazovat, že má technické dovednosti na to, aby se si prošel cestu až na vrchol.

Nikdo za posledních 30 let ve francouzské Ligue 1 nenastřílel 10 gólů v menším počtu utkání než právě tento pařížský rodák hájící barvy Monaka. V šestnácti letech debutoval proti Caen. Počíná si jako ostřílený profík. Na každých 90 minut skóruje alespoň jednou. Na nováčka v jeho první kompletní sezóně je to prostě ohromující počin.

Samozřejmě už došlo i na srovnání. Nejčastěji se nabízí Thierry Henry. Je často nefér srovnávat mladé talenty s takovými hvězdami a velikány, ale v tomto případě je nemožné ignorovat podobnosti mezi těmito dvěma.

Začněme tím, že start profesionální kariéry mají velmi podobný. Oba začínali v malém klubu na předměstí Paříže a poté se přesunuli do Monaka. I Henry vrhnul na fotbalovou scénu právě v dresu knížecího klubu a rozpoutal bouři.

Mbappé má stejný styl běhu jako Thierry Henry. Také se ladně pohybuje jako někdejší útočník Arsenalu a Barcelony. Je podobně obdařen skvělým výběrem místa. Je snad ještě přirozenějším zakončovatelem než legendární Henry. Ten se stal pravým ostrostřelcem až na Highbury.

„Připomíná mi mladého Henryho. Má stejný chytrý vzhled a pohyb. Mají stejnou fotbalovou inteligenci a stejné zakončovací schopnosti,“ přiznal Arséne Wenger.

Ale v 18 letech je Mbappé mnohem lepším hráčem, než jakým byl v jeho věku Thierry Henry.

Ten za Monako nastoupil v 18 letech pouze třikrát. Navíc z toho dva starty si připsal během 14 dní před svými 19. narozeninami. Naproti tomu Mbappé, který dovršil plnoletost loni v prosinci, už má na svém kontě více než 40 startů, v nichž zaznamenal 20 gólů a 14 asistencí.

Samozřejmě, že neexistuje žádná záruka v tom, že v takovémto tempu bude jeho rozvoj pokračovat i nadále a bude mít kariéru jako Thierry Henry, ale může se stát, že velmi brzy začne stíhat rekord jednapadesátigólového Henryho ve francouzské reprezentaci. Jeho reprezentační debut totiž přijde proti Lucembursku nebo proti Španělsku. Vybral si jej totiž Didier Deschamps. Konkurenty jsou mu Benzema a Lacazette.

„Ptáte-li se mě na to, zda je to hráč reprezentační úrovně, pak musím odpovědět, že ano,“ to prohlásil lodivod Les Bleus na začátku března. Od té doby zazářil Mbappé ještě několika skvělými výkony a Deschamps je ochoten dát mu šanci.

Dosažení takovéto úrovně v takto mladém věku je často vnímáno jako prokletí. Deschamps i Wenger vyjádřili obavy nad mírou publicity, která je Mbappému věnována. Dosud to mladíček z Paříže zvládá obdivuhodně.

Leonardo Jardim, trenér Monaka, jej až do začátku února využíval velmi střídmě. Jenomže pak už nešlo jeho talent nadále více ignorovat. Mbappé totiž během osmi zápasů devětkrát skóroval. Dokonce i teď je ale Jardim velmi opatrný. Když na začátku března vstřelil Mbappé do sítě Nantes dva góly už během prvního poločasu, stáhl jej Jardim ze hřiště po necelých 70 minutách. Dává na něj pozor.

Mladý útočník odcházel ze hřiště zklamaný. Chtěl dovršit hattrick - byl by to už jeho třetí v kariéře -, ale portugalský kouč mu jen něco zašeptal do ucha, Mbappé spokojeně přikývl a vypadalo to, že zcela pochopil Jardimovy úvahy. Byla to malá ukázka vyspělosti, která naznačuje, že je i mentálně schopen dojít až na vrchol.

Mbappé ukázal chladnou hlavu a nebylo to poprvé. Už kolem něj sondoval Real Madrid. Nebyl to nikdo menší než Zinedine Zidane, kdo se na něj přijel vyptávat. To bylo už před čtyřmi lety. Los Blancos chtěli tento talent podchytit již v brzkém věku, aby o něj nepřišli. Ale hráč spolu se svou rodinou cítil, že odchod do zahraničí v této fázi vývoje by byl ještě předčasný.

I Arséne Wenger se jej pokusil získat k sobě do Arsenalu. To bylo loni v létě, kdy byl Mbappé ještě stále relativně neznámým hráčem.

„Chtěl jsem jej už loni v létě, protože opravdu věřím, že má před sebou výjimečnou budoucnost,“ uvedl francouzský kormidelník londýnských Kanonýrů.

Wenger měl pravdu. Mbappé je schopný to dokázat a vše převést do reality. V současné době je obdivován především kvůli své rychlosti, na níž je jeho hra založena. Ale už nespočetněkrát ukázal své nesmírné driblérské schopnosti. Je navíc opravdu sebejistý a věří si v soubojích jeden na jednoho. Proti Nantes na začátku března demonstroval i své dovednosti při zakončení hlavou.

Jeho fotbalová inteligence je také na vysoké úrovni. Ví, kdy má přihrát, kdy má vystřelit. To je zásadní pro útočníka, který chce být světovou extratřídou. Mbappé ukázal, že je v tomto mnohem lepší než drtivá většina jeho vrstevníků.

Kromě toho je zakončovatel od přírody. Vypadá to, že instinktivně vytuší, jaký je nejlepší způsob, jak na brankáře vyzrát. Ať už je to silou, jako proti Manchesteru City, nebo chytrým kopem, jako proti Montpellieru. Bylo to od Mbappého opravdu drzé zakončení.

„Je mu teprve 18, takže to, co udělal, je neuvěřitelné. Na začátku jsme poznali, že je to hráč, který je jiný než ostatní. Když se dotkne míče, opravdu jej cítí. Vnímá ho. Má v sobě něco výjimečného,“ složil svému mladšímu spoluhráči poklonu Bernardo Silva.

Vše má před sebou. Čeká jej dlouhá strastiplná cesta na vrchol. Tou projdou jen ti nejlepší z nejlepších. Bude muset zdolat hodně překážek a těžkých zkoušek. Samozřejmě přijde i první výkonnostní pokles. Jak se s tím vším tento „zlatý chlapec“ vyrovná?

Přes to všechno už teď je Mbappé skvělý. Pokud bude ve svém progresu v blízké budoucnosti pokračovat, nebude to dlouho trvat a Zinedine Zidane se znovu ozve...

