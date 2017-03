Francie: Ligue 1 - Šance pro velkokluby. Verratti možná bude muset opustit PSG, aby vyhrával velké trofeje, říká jeho agent

© skysports.com, fotbalportal.cz - Marco Verratti

Dnes 13:50 - Je to další zajímavé jméno, které bude jistě během letního přestupového trhu ve hře. A druhou jistotou je, že se o něj budou zajímat výhradně ty nejpřednější evropské kluby. Řeč je o Marcu Verrattim. Záložník PSG by mohl změnit působiště. Alespoň to naznačuje Donato Di Campli, jeho agent. Nezapomněl dodat, že pokud ke změně dojde, půjde jen o lukrativní adresu.

Italský záložník Marco Verratti se do PSG stěhoval v roce 2012 z Pescary. Během čtyř let získal čtyři mistrovské tituly. Ale hlavně za tu dobu vyrostl v jednoho z nejcennějších fotbalových záložníků na světě.

Nyní ovšem Paris Saint-Germain ve Francii tak nedominuje. Dokonce není v tabulce na prvním místě, ale „až“ na druhém za Monakem. Navíc prožil pařížský klub velké zklamání v Lize mistrů, když po úvodní výhře 4:0 prohrál na Camp Nou 6:1 a vypadl už v osmifinále.

Verratti má smlouvu až do roku 2021, ale už několikrát byl spojován s odchodem do řady velkokubů. Donato Di Campli, jeho agent, se domnívá, že jeho čtyřiadvacetiletý klient bude muset velmi brzy zvážit, zda nebude muset odejít jinam, aby mohl vyhrávat důležité a cenné trofeje.

„Je to složitá situace, protože Marco má v PSG velmi dobrou smlouvu. Ale on chce s PSG vyhrávat trofeje, jenomže ve stavu, v jakém se nyní věci nacházejí, nemůže velké trofeje vyhrávat.“

„Je v Paříži už 5 let a nyní si musí sám sobě pokládat těžké otázky: Mám nadále vydělávat velké peníze bez velkých trofejí, nebo odejít a stát se šampionem?“

„Není to až tak otázka peněz, protože každý, kdo by Verrattoho chtěl, by jej dobře platil. Ale jedna věc je jistá...jestliže opustí PSG, bude to jen přestup do nějakého evropského velkoklubu.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz