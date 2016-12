Francie: Ligue 1 - Balotelli byl proti Bordeux vyloučen. A jak to vypadá s jeho návratem do Premier League? Jednáme, tvrdí Raiola

© goal.com, fotbalportal.cz - Mario Balotelli se možná vrátí do PL

Dnes 09:46 - Mario Balotelli po příchodu do francouzského Nice pookřál. Nastoupil do 9 ligových utkání a připsal si v nich 8 gólů. Ovšem ve včerejším duelu proti Bordeux se nechal v 91. minutě vyloučit za nakopnutí soupeře. Začíná se spekulovat o jeho možném návratu do Anglie. Podle Mina Raioly, hráčova agenta, už probíhají jednání s několika kluby z Premier League. Přijde návrat už během zimy?

Včera se v rámci 19. kola francouzské Ligue 1 utkalo Nice s Bordeux. Hosté nakonec dohrávali zápas, který skončil bezgólovou remízou, v 9 hráčích. V 91. minutě byl totiž po nakopnutí soupeře vyloučen Mario Balotelli a o tři minuty později pak jeho spoluhráč Belhanda.

Italský útočník dosti nesmyslně nakopl polského obránce Lewczuka a byl po zásluze vyloučen.

vyloučení je v čase 3:50

Mario Balotelli nastoupil do 9 ligových utkání a podařilo se mu hned osmkrát skórovat. Není proto divu, že sílí spekulace o jeho možném návratu do Premier League. Během své kariéry strávil tři sezóny v Manchesteru City a loni ještě působil v Liverpoolu.

Mino Raiola, Balotelliho agent, hovořil o tom, že už probíhají jednání s několika anglickými kluby.

„Už jsme měli jednání s několika anglickými kluby, ale je ještě příliš brzy na to říct, jak to dopadne. Chceme s Mariem postupovat den za dnem.“

„Vždy jsem věděl, že se Mario vrátí do formy. Při svém posledním roce v Liverpoolu už byl velmi stabilní a nebyl už tak emocionální.“

„Pořád si myslím, že je velká škoda, že mu Jürgen Klopp nedal šanci. Jenomže teď Mario ukazuje sám sobě, mnohem více než ostatním, co opravdu dokáže.“

„Je to jeho kariéra. Myslím si, že porozuměl hodně věcem a ví, kde udělal v minulosti chybu.“

Michal Čermák / skysports.com, goal.com, fourfourtwo.com, fotbalportal.cz, youtube.com