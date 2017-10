1. Bundesliga - Bolt se po zranění chystá na fotbalové testy v Dortmundu

© IBTimes UK - Usain Bolt

Dnes 13:38 - Po svalovém zranění z mistrovství světa v Londýně se chystá Usain Bolt v brzké době znovu zahájit trénink. Tentokrát už ne s výhledem na vrcholné atletické akce. Bývalý jamajský sprinter chce být připraven na avizovanou týdenní zkoušku ve fotbalové Borussii Dortmund.

Osminásobný olympijský vítěz a světový rekordman v běhu na 100 a 200 metrů tvrdí, že to s nastartováním fotbalové kariéry myslí vážně. "Je to můj osobní cíl. Nezajímá mě, co si o tom myslí ostatní. Kdybych měl pocit, že na to nemám, řekl bych: Víte co? Zapomeňte na to! Nemám v úmyslu se ztrapňovat. Jestliže budu mít dojem, že na tom mám, pokusím se o to. Je to sen a další kapitola mého života," řekl jednatřicetiletý Jamajčan novinářům během Velké ceny USA formule 1 v Austinu, kde závod startoval a svezl se po okruhu s lídrem šampionátu Britem Lewisem Hamiltonem.

Loučení s kariérou na mistrovství světa, kde se musel spokojit s bronzem na stovce, mu pokazilo zranění ve štafetě. "To stehno mě pořád brzdí. Během dvou týdnů ale budu moct znovu začít trénovat a vrátit se do formy. Pak uvidíme," uvedl Bolt, jehož sponzorem je společnost Puma, která patří i mezi partnery dortmundského klubu.

"Jejich pozvání platí pořád. Jde jen o mě, abych byl fit a v kondici. Pak mohu jít do testů a ukáže se, jak na tom jsem," řekl velký fanoušek Manchesteru United.

