1. Bundesliga - Překvapení z Mnichova – Bayern vyhodil Ancelottiho

Plácáš nesmysly!Heynckes to avizoval hodně dopředu, že po sezoně končí a ne ze strachu, že to nezopakuje.Když to oznámil, tak měl jistou trofej napůl tak v budneslize, v LM ani poháru ne. Za mě fakt škoda, že Jupp to zabalil, protože fotbal Bayernu v té sezóně byl to nejlepší, co jsem dosud viděl. Pepek to pak překopal na španělský styl a i když si to cca po roce a půl sedlo a neslo to ovoce, tak zkrátka fotbalu pod Juppem se to nemohlo rovnat.