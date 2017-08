1. Bundesliga - Dortmund získal z Dynama Kyjev útočníka Jarmolenka

© Kickwelt - Andrij Jarmolenko

0 Líbilo se

Dnes 10:38 - Ukrajinský útočník Andrij Jarmolenko přestoupil z Dynama Kyjev do Dortmundu. S Borussií sedmadvacetiletý fotbalista podepsal čtyřletou smlouvu a v týmu by měl nahradit Ousmaneho Dembélého, který nedávno odešel jako druhý nejdražší hráč historie za 105 milionů eur do Barcelony.

Jarmolenko, za kterého Dortmund údajně zaplatil až 30 milionů eur (783 milionů korun), strávil v Dynamu devět let. Celkem za kyjevský celek odehrál 339 soutěžních zápasů a dal 137 gólů. V reprezentaci si trojnásobný nejlepší hráč ukrajinské ligy připsal 29 branek v 70 zápasech.

Redakce / ČTK