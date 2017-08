1. Bundesliga - Müller z Hamburku si při oslavě gólu přetrhnul vazy v koleni

© 2four7 - Nicolai Müller

Dnes 10:23 - Až šest měsíců bude kvůli smolné oslavě vstřelené branky chybět Hamburku útočník Nicolai Müller. Devětadvacetiletý fotbalista totiž po jediném gólu v utkání prvního bundesligového kola s Augsburgem slavil tak vehementně, až si natrhnul vazy v pravém koleni a musí na operaci.

Müller se štěstím propasíroval míč do sítě už v osmé minutě sobotního zápasu. Poté v euforii udělal ve výskoku otočku a upadl přes rohový praporek. "Je to krutá rána hned v úvodu sezony. A samozřejmě je to velmi hořké pro Nicolaie," řekl na klubovém webu sportovní ředitel Jens Todt.

Jak vypadal Müllerův gól a následné oslavy se můžete podívat na videu níže:

Redakce / ČTK