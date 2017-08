© fcbayern.com - Fotbalisté Bayernu Mnichov

Dnes 12:28 - V pátek startuje 55. sezona německé fotbalové bundesligy. O rekordní šestý titul v řadě se bude snažit Bayern Mnichov, který v posledních letech nemá v lize konkurenci a vyhrává s dvouciferným náskokem na čele tabulky. I letos je jasným favoritem, což se pokusí změnit především poslední vicemistr Lipsko a Dortmund.

Bayern přes léto přišel o dvě důležité opory Philippa Lahma a Xabiho Alonsa, kteří ukončili kariéru. Na jejich místo přišel z Lyonu Corentin Tolisso, za kterého Bayern zaplatil klubový rekord 41,4 milionů eur, a němečtí reprezentanti Niklas Süle a Sebastian Rudy. Trenér Carlo Ancelotti oživí spolupráci s Jamesem Rodríguezem, kterého Bayern získal na hostování z Realu Madrid místo Douglase Costy. Toho naopak poslal hostovat do Juventusu Turín.

Celkem Bayern zaplatil za posily sto milionů eur. "Kádr jsme ještě vylepšili v porovnání s minulou sezonou, takže musíme mít ty nejvyšší cíle včetně snahy o triumf v Lize mistrů," řekl Ancelotti.

Loňské překvapení z Lipska, které jako nováček hned vybojovalo druhé místo, čeká těžký úkol na vydařenou sezonu navázat a ještě to zkombinovat s premiérovou účastí v Lize mistrů. Vedení klubu se povedlo udržet všechny klíčové opory a navíc tým ještě posílit o portugalský talent Brumu a dvacetiletého francouzského útočníka Jeana-Kévina Augustina.

Naopak třetímu Dortmundu hrozí, že přijde o svou hvězdu Ousmane Dembélého, kterého láká Barcelona jako náhradu za Neymara. Hráči Borussie si také budou muset zvykat na nového trenéra Petera Bosze, který nahradil Thomase Tüchela.

Zatímco boj o titul má jasného favorita, boj o záchranu by měl být více vyrovnaný. Zvláště když se do něj v posledních letech zapojují i tradičně silné celky jako v minulém ročníku Wolfsburg, který se zachránil až v baráži. Do ligy se po roce vracejí další tradiční kluby Stuttgart a Hannover, které udělají vše pro to, aby se do druhé ligy nevrátily.

Na soupiskách je také šest českých fotbalistů, z toho hned tři v Brémách, kde Jaroslava Drobného a Theodora Gebre Selassieho doplnil brankář Jiří Pavlenka ze Slavie. V Augsburgu se bude prát o místo smolař na zranění Jan Morávek a o přední příčky by měly usilovat Hertha Berlín s Vladimírem Daridou a Hoffenheim s Pavlem Kadeřábkem.

Nová sezona bundesligy nabídne i několik novinek z pohledu rozhodčích. Jako jedna z prvních lig na světě bude naplno využívat pomoc videorozhodčího. Vůbec poprvé bude mít bundesliga také ženskou hlavní rozhodčí Bibianu Steinhausovou.

