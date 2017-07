1. Bundesliga - Gebre Selassie prodloužil smlouvu v Brémách

© Yahoo Sports - Theodor Gebre Selassie

Dnes 18:25 - Český obránce Theodor Gebre Selassie prodloužil smlouvu s Werderem Brémy. Původní kontrakt měl třicetiletému fotbalistovi vypršet za rok, teď by však měl reprezentační zadák působit v osmém celku uplynulé sezony německé ligy minimálně až do června 2019. Součástí nové dohody je navíc roční opce.

"Znamená to pro mě jistotu do budoucna a taky ocenění toho, co bylo minulé roky, minulou sezonu," řekl ČTK Gebre Selassie, který v Brémách působí od 2012, kdy přestoupil z Liberce.

"Když jsem přicházel, vůbec by mě nenapadlo, že budu ve Werderu tak dlouho. Říkal jsem si, že kdybych dokázal dovršit čtyři roky původní smlouvy, bylo by to super. Uteklo to strašně rychle, zvyknul jsem si na prostředí, znám tu spoustu lidí mimo fotbalový život. Funguje to dobře, rodina je spokojená, tohle hrálo při rozhodování velkou roli," dodal bývalý hráč Jihlavy, Velkého Meziříčí, Slavie Praha a Liberce.

Za Brémy dosud odehrál 155 soutěžních zápasů, ve kterých dal 12 gólů. Na kontě má také 43 utkání za reprezentační A-tým a tři branky. "Theo v Brémách začne šestou sezonu. V době, kdy hráči častěji mění dres, je toto věc do jisté míry výjimečná. V mých očích se řadí mezi jednu z klubových tváří a ikon," řekl hráčův agent Viktor Kolář ze společnost Sport Invest.

"Theo je mnoho let nedílnou součástí našeho týmu, bere na sebe velkou odpovědnost a svými výkony výrazně přispěl k pozitivnímu výsledku minulé sezony, hlavně v její druhé části. Díky nasazení a flexibilitě na křídlech sestavy hraje důležitou roli v našich budoucích plánech," dodal sportovní ředitel Werderu Frank Baumann.

"Poslouchá se to hezky, ale souvisí to i s věkem, člověk má ve 30 letech větší zodpovědnost. Vychází to také z toho, že moc kluků není v klubu takhle dlouho. Jako ikona Brém se necítím. Těmi jsou Claudio Pizarro nebo Clemens Fritz, který tu odehrál deset sezon," doplnil Gebre Selassie.

V uplynulé sezoně dal v bundeslize pět gólů, z toho čtyři na jaře. "Dalo by se říct, že z hlediska produktivity to byla moje nejlepší sezona v Brémách. I po té herní stránce to bylo optimální. Herní systém, jaký jsme hráli, mi hodně vyhovoval," uvedl Gebre Selassie.

V minulých dnech mu přibyl další český spoluhráč. Do Werderu přestoupil ze Slavie brankář Jiří Pavlenka a připojil se ke zkušenému gólmanovi Jaroslavu Drobnému. "Jirka si zvyká, začátky nejsou nikdy snadné. S Drobasem se mu snažíme pomoci, jak jen můžeme. Pochopitelně s překladem věcí, které ještě nedokáže pochytit. Drobas je v bundeslize deset let, to je rozdíl," podotkl Gebre Selassie.

Werder je momentálně na soustředění v Rakousku a Pavlenka už nastoupil k prvnímu přípravnému duelu s Ajaxem Amsterodam (2:1). Odchytal poločas a pustil jeden gól. "Jirka se jevil se dobře, s inkasovaným gólem nemohl nic dělat, hráč to trefil fantasticky. Žádné chyby se nedopustil," uvedl Gebre Selassie. Zápas v druhé půli předčasně skončil po kolapsu záložníka Ajaxu Abdelhaka Nouriho, který je po srdeční zástavě už mimo ohrožení života.

Redakce / ČTK