1. Bundesliga - Klinsmannův syn trénuje s Herthou a bojuje o smlouvu

© Goal.com - Jonathan Klinsmann

Dnes 10:15 - V německé lize by se mohlo znovu objevit slavné fotbalové jméno Klinsmann. S fotbalisty Herthy Berlín, mezi které patří český záložník Vladimír Darida, zahájil letní přípravu i dvacetiletý brankář Jonathan Klinsmann. Syn někdejšího kanonýra Jürgena Klinsmanna, mistra světa a Evropy, usiluje v šestém týmu uplynulého ročníku bundesligy o smlouvu.

"Jonathan je velký talent, má výborné předpoklady," řekl kouč Herthy Pál Dárdai.

Klinsmann dosud chytal za univerzitní tým California Golden Bears. S výběrem USA startoval na nedávném mistrovství světa fotbalistů do 20 let. Pokud by na testech v Berlíně uspěl, byl by nejspíš týmovou trojkou za Runem Jarsteinem a Thomasem Kraftem.

Redakce / ČTK