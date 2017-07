1. Bundesliga - Carlo Ancelotti potvrdil zájem Bayernu Mnichov o Alexise Sáncheze

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Alexis Sánchez

Dnes 16:13 - Trenér Bayernu Mnichov Carlo Ancelotti naznačil, že jeho klub má zájem o podpis hvězdy Arsenalu Alexise Sáncheze, nebude však za hráče platit “šílené peníze“. Sánchez, který se s Chile připravuje na finále Konfederačního poháru, má na Emirates Stadium už jen roční smlouvu a spekuluje se o jeho letním odchodu z klubu.

Sánchez v pátek pro Sky Sports řekl, že je rozhodnutý, kde stráví svoji příští sezónu, jméno klubu ale neprozradil. S jeho přestupem je mimo jiné spojován také německý Bayern Mnichov a Ancelotti na tiskové konferenci dostal dotaz, zda by o Sáncheze měl zájem.



„Pokud se naskytne příležitost, bude klub připraven,“ prozradil Ancelotti. „Je tu spousta spekulací. Alexis je skvělý hráč, ale není jediný na světě.“



„Myslím si, že přestupový trh je v současnosti trochu šílený, ale Bayern Mnichov není šílený klub. Znám kulturu tohoto klubu a nehodlám požadovat žádné hráče, za které by klub musel utrácet bláznivé částky. Ale pokud se naskytne šance, proč ne?“



Ancelotti se vyjádřil také k budoucnosti Roberta Lewandowského, jehož agent nedávno zkritizoval klub za to, že neposkytl jeho klientovi větší podpisu v boji o Zlatou kopačku v Bundeslize.



„Lewandowski si mně nikdy nestěžoval, poblahopřál jsem mu k dobré sezóně,“ řekl Ancelotti.



„Byl jsem s ním spokojen a on byl spokojen s námi. Agenti jako obvykle příliš moc mluví, nevím proč. Není to poprvé, kdy agent využil noviny, aby řekl něco špatného, to je všechno. V dokonalém světě by agenti nemluvili.“

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz