1. Bundesliga - Alexis Sánchez do Bayernu? Ani náhodou, bavorský gigant má jinou strategii. Nechce starší hráče za 100 miliónů eur

Bayern Sáncheze nechce

Dnes 08:39 - Byla to jedna z možností. I Arturo Vidal se přimlouval, aby Bayern Mnichov ulovil jeho reprezentačního kolegu Alexise Sáncheze z Arsenalu. Jenomže Die Roten mají podle Uliho Hoenesse, prezidenta Bayernu, naprosto odlišnou přestupovou strategii. Nedívají se na zkušené hráče, kteří stojí spoustu peněz. Chtějí se zaměřit na nadějné mladíky mezi 20 až 22 lety.

Uli Hoeness, prezident Bayernu Mnichov, svými slovy potvrdil, že zájem německého klubu o Alexise Sáncheze v posledních dnech nadobro opadl. Bayern Mnichov nechce podepisovat zkušené hráče za 100 miliónů eur.

Alexis Sánchez v Arsenalu zatím nepodepsal novou smlouvu a stávající kontrakt mu vyprší za rok. Největšími kandidáty na jeho získání byly právě Bayern Mnichov a Manchester City. Nyní jsou v popředí Citizens.

Bayern nechce za hráče platit přemrštěné sumy. Navíc si je vědom toho, že takoví hráči by žádali i vysoké platy. Uli Hoeness poodhalil, jakým směrem se nyní Bayern vydává.

„Všichni mluvíme o rekonstrukci a plánování budoucnosti Bayernu Mnichov. Pak to uděláme tak, že podepisujeme hráče mezi 20 až 22 lety, ale stejně je taky stále nějaká kritika. Ale nemůžete přetvářet tým tím, že koupíte hráče ve věku 29 nebo 30 let za 100 miliónů eur.“

„Buď se vydáme touto cestou s mladými hráči a pak potřebujeme, aby dostali šanci hrát, nebo do toho nepůjdeme vůbec.“

„Plně podporuji to, co se dosud děje. Je to velmi uspokojivé a má to smysl. Niklas Sule, Sebastian Rudy, Serge Gnabry a Corentin Tolisso jsou hráči s obrovským potenciálem pro budoucnost.“

Hoeness se domnívá, že kritika Renata Sanchese, který ve své první sezóně v Bayernu odehrál v základní sestavě jen 6 zápasů, a to jej Bayern koupil z Benfiky za 35 miliónů eur, podporuje jeho názor.

„Měli bychom to zkusit a dát mu ještě rok. Musíme zůstat klidní. Musíte více důvěřovat mladým hráčům, i když budeme v příštích dvou sezónách pouze mistry Bundesligy. Musíte vidět, co je možné a reálné v mezinárodním měřítku. Díváme se na budoucnost Bayernu.“

