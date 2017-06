© skysports.com, fotbalportal.cz - Vidal chce Alexise do Bayernu

Dnes 15:26 - Jsou to parťáci z chilské reprezentace, kterou na Konfederačním poháru FIFA zétra čeká semifinále proti Portugalsku. A Arturo Vidal by byl velmi rád, kdyby byl Alexis Sánchez i jeho klubovým spoluhráčem, proto žádá Bayern Mnichov, aby se pokusil hráče Arsenalu získat. Sánchez má s Gunners smlouvu ještě na jeden rok a zatím nový kontrakt nepodepsal. Bavorský velkoklub tak má šanci. Využije ji?

Alexis Sánchez se během Konfederačního poháru FIFA stal nejlepším střelcem chilské reprezentace v celé její historii. Na klubové úrovni válí v Arsenalu, ale nemusí to být už od nové sezóny pravda. Osmadvacetiletý útočník totiž má s Kanonýry smlouvu už jen na 1 rok a zatím nepodepsal nový kontrakt.

Vedení Arsenalu se dušuje, že na Alexise Sáncheze zatím neobdrželo žádnou oficiální nabídku a počítá s tím, že se Chilan normálně zapojí do přípravy.

Arturo Vidal, Sánchezův reprezentační kolega, by byl velmi rád, kdyby se se svým kamarádem shledal také v Bayernu Mnichov.

„Uvidíme, jestli je Alexis Sánchez na cestě k nám. Zatím to nevím. Znám ho velmi dobře. Je to velkolepý hráč. S ním by bylo naše mužstvo určitě ještě lepší.“

„Už teď máme v týmu spoustu hráčů na špičkové úrovni. Jsme nejlepší klub na světě.“

Alexis Sánchez v uplynulé sezóně Premier League nastřílel 24 gólů, ale ani to Arsenalu nestačilo na to, aby se probil do TOP4.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz