1. Bundesliga - Robben by se mohl přesunout k van Persiemu, nebo oba zamíří domů

Dnes 11:25 - Podle několika zahraničních médií má Arjen Robben poměrně blízko k odchodu z Bayernu Mnichov. Nizozemský středopolař by mohl vytvořit holandské duo společně s Robinem van Persiem. V úvahu ale připadá i návrat obou hráčů do vlasti.

Arjen Robben má údajně blízko k odchodu z Bayernu Mnichov, tvrdí to několik tureckých a německých médií v čele se Sporxem.

Zájem o nizozemského středopolaře má především předseda Fenerbahce Aziz Yildirim, který by rád vytvořil ofenzivní duo Robben - van Persie, které spolu zářilo na několika reprezentačních akcích. Připomenout můžeme především mistrovství světa z před tří let.

Yildirim ale především chce udržet nizozemského útočníka. To by se mu mohlo povést právě v příípadě, že by získal Robbena. Brzy čtyřiatřicetiletý útočník totiž nemá daleko k návratu do nizozemské Eredivisie. Van Persie by totiž mohl zamířit do mistrovského Feyenoordu.

A pokud by se tak stalo, vrátit by se mohl i Robben. Ten totiž přemýšlí reálně a ví, že jeho kariéra se blíží ke konci.

"Blížím se ke konci své kariéry, to je realita. Momentálně nepřemýšlím o tom, co bude. Těším se na další rok, ale vše beru postupně. Jediné, co vím, je, že se chci po své kariéře vrátit do Groningenu. A možná ještě dříve," řekl Arjen Robben.

Tomu v Bayernu Mnichov skončí kontrakt po následující sezóně. Robben tak dost možná odehraje v Bundeslize svou poslední sezónu. Nebo už ji dohrál?

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz