1. Bundesliga - Robert Lewandowski nás nechce opustit. Kluby riskují sankce od FIFA, tvrdí vedení Bayernu Mnichov

Lewandowski chce zůstat v Bayernu

Dnes 11:38 - Jsou to jen prázdné plky. Tvrdí vedení Bayernu Mnichov o údajných zprávách o tom, že by měl být Robert Lewandowski v bavorském velkoklubu nespokojený a chtěl by odejít. Navíc vedení Die Roten pohrozilo klubům, že pokud budou vyjednávat s Robertem Lewandowskim o případném přestupu, riskují pokutu od FIFA. Vypadá to tedy, že zájemci v čele s Manchesterem United a Chelsea ostrouhají.

Podle zdrojů SkySports se o Roberta Lewandowskiho zajímají Chelsea i Manchester United a už začaly sondovat situaci a navazují první kontakty. Ovšem německý šampion oznámil, že se žádný odchod Roberta Lewandowskiho nechystá a není na programu dne.

„Lewandowski nechce odejít z Bayernu Mnichov. Nejsou tady žádné rozhovory s jinými kluby, a ani žádné nebudou.“

„Lewandowskiho kontrakt vyprší až v roce 2021. Podepsal jej teprve nedávno. Pokud jiné kluby vyjednávají s hráčem, který má dlouhodobou smlouvu, riskují pokutu od FIFA.“

Robert Lewandowski v minulé sezóně Bundesligy nastřílel 30 gólů, ale ani to mu nestačilo na korunu pro krále střelců, protože Pierre-Emerick Aubameyang vstřelil o jeden gól více. Osmadvacetiletý Polák nedávno prohlásil, že byl zklamán tím, že mu Bayern nemohl v honbě za zlatou kopačkou.

„Moc se nelíbilo, jak mě tým podporoval. Byl jsem rozčilený a zklamaný postojem týmu.“

A Maik Barthel, jeho agent, uvedl: „Byl tak zklamaný, jak jsem ho ještě nikdy neviděl. Robert mi řekl, že neměl žádnou podporu a že Carlo Ancelotti neučinil žádnou výzvu směrem k týmu, aby Robertovi pomohl ve snaze k zisku titulu pro nejlepšího střelce.“

