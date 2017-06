1. Bundesliga - Wolfsburg posílí devatenáctiletý Dimata

© TSN - Nany Dimata

Dnes 09:23 - Devatenáctiletý fotbalový útočník Landry Nany Dimata přestoupil z belgického Ostende do Wolfsburgu. Se šestnáctým celkem uplynulé bundesligové sezony, který musel o udržení v nejvyšší soutěži bojovat v baráži s Braunschweigem, podepsal pětiletou smlouvu.

"Nany je mladý všestranný útočník, jehož vývoj jsme už delší dobu pečlivě sledovali. Vyznačuje se velkou rychlostí i obrovskou vůlí," řekl sportovní ředitel Wolfsburgu Olaf Rebbe. Cenu za dvojnásobného reprezentanta belgického týmu do 21 let neprozradil, magazín Kicker ale uvedl, že Wolfsburg by mohl zaplatit až 10 milionů eur (260 milionů korun).

V minulé sezoně belgické ligy zaznamenal Dimata ve 29 zápasech 12 branek. V Ostende působil mimo jiné po boku českého obránce Davida Rozehnala.

Pro Wolfsburg je už čtvrtou letní posilou. Před Dimatou do klubu přišli obránci John Anthony Brooks z Herthy Berlín a William z Internacionalu Porto Alegre a záložník Marvin Stefaniak z Drážďan.

Redakce / ČTK