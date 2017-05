1. Bundesliga - Varela se nechal přes zákaz tetovat a ve Frankfurtu skončil

© The Telegraph - Guillermo Varela

Dnes 10:22 - Kvůli tetování přišel uruguayský fotbalista Guillermo Varela o zbytek angažmá v Eintrachtu Frankfurt, s kterým měl v sobotu bojovat ve finále Německého poháru proti Borussii Dortmund.

Protože si navzdory zákazu trenéra Nika Kovače a doporučení lékaře nechal udělat tetování, kterému se mu následně zanítilo, vyřadil ho německý klub z kádru. Podle listu Bild dostal čtyřiadvacetiletý hráč také pokutu 50.000 eur (1,3 milionu korun). Zároveň padla možnost, že by Eintracht prodloužil Varelovo hostování z Manchesteru United i na příští sezonu.

"Už jsme o tom přemýšleli, že by tu zůstal další rok. Ale teď je to samozřejmě pasé," uvedl člen představenstva Eintrachtu Fredi Bobic. "Takové chování je hrubá nedbalost a poškozuje celé mužstvo. Bohužel jsme museli přistoupit k takovýmto opatřením," dodal bývalý německý reprezentant.

Varela si vysloužil smlouvu s Manchesterem United vydařenými výkony na jihoamerickém mistrovství hráčů do 20 let v roce 2013, ale na Old Trafford se neprosadil. Do Frankfurtu přišel loni.

Redakce / ČTK